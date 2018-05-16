Воробьёв: скаут привёз нам всё, что надо знать о сборной Канады

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Канада? Наш скаут ездил в Хернинг на два матча, привёз нам всё, что надо знать. Надеемся», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Матч Россия — Канада состоится 17 мая.

Ранее шведский хоккеист Филип Форсберг заявил, что сборная России ничем особенным его не удивила.