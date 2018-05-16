Макдэвид: матчи со сборной России по хоккею для канадцев — это особенное событие, это вызов

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«У российской сборной отличное нападение. Это быстрая команда, и, конечно, матчи с русскими для нас — это особенное событие, это вызов. Мне кажется, что это очень скоростная сборная, которая хорошо играет в большинстве. Нам нужно будет показать свой лучший хоккей, чтобы обыграть их. Будем искать варианты, чтобы сыграть в полную силу», — приводит слова Макдэвида «Чемпионат».

Матч Россия — Канада состоится 17 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее Сергей Гомоляко рассказал, за счёт чего Россия сможет обыграть Канаду на ЧМ-2018 по хоккею.

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