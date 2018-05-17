«Матчи с русскими для Канады — особенное событие»: что говорили на ЧМ по хоккею в Дании накануне плей-офф

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 13-й день. Команды занимались подготовкой к предстоящему старту плей-офф. Шестеро игроков сборной России посвятили выходной ледовой тренировке. Представители канадской команды активно обсуждали предстоящий четвертьфинал и говорили о его значимости. С ними солидарны и российские эксперты, выделившие несколько ключевых моментов, которые определят будущего полуфиналиста турнира. Что происходило в Дании в день между групповым этапом и плей-офф — в материале RT.

В 13-й день чемпионата мира по хоккею в Дании сборная России активно готовилась к четвертьфинальному поединку с Канадой. В занятиях на льду приняли участие шестеро хоккеистов: вратари Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, защитник Никита Тямкин и нападающие Павел Дацюк, Максим Шалунов и Илья Каблуков. Остальные члены национальной команды занимались по индивидуальной программе в гостинице.

В предстоящем матче вратарскую позицию сборной Канады займёт Дарси Кемпер. Об этом сообщил главный тренер североамериканцев Билл Питерс.

«В нападении у сборной России собрались умные хоккеисты. И если мы будем позволять им создавать голевые моменты, то поплатимся. Нам нужно сократить количество этих моментов. В этом нам должен помочь Кемпер. Он готов к вызову», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, наставник отметил, что в поединке с россиянами его подопечным стоит проявить особую осторожность и быть постоянно сконцентрированными. Но несмотря на все возможные сложности, сборная Канады ждёт этот четвертьфинал с нетерпением.

«Наши ребята все в предвкушении матча, потому что это знаменитое противостояние. Задача у нас простая — играть в полуфинале», — признался Питерс.

Важность матча между двумя хоккейными державами отметил и капитан североамериканцев Коннор Макдэвид.

«У российской сборной отличное нападение. Это быстрая команда, и, конечно, матчи с русскими для нас — это особенное событие, это вызов», — приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Макдэвид особенно отметил Павла Дацюка.

«В сборной России выделяется Павел Дацюк. Он настоящая легенда. Также у них есть много молодых и очень талантливых ребят. В России постоянно появляются крутые хоккеисты. Порой случается, что ты кого-то не знаешь, но играешь против него, и он заставляет тебя запомнить своё имя», — рассказал нападающий.

Хоккеист Райан О'Райлли был солидарен с партнёром по команде. Он отметил не только принципиальность данного противостояния, но и большой интерес со стороны болельщиков к каждому матчу Россия—Канада.

«Наши матчи — это всегда принципиальное противостояние, это классика. Это самое интересное, что бывает в хоккее и для болельщиков, и для игроков. У нас есть разная история матчей с русскими, есть победы, есть поражения. Сейчас совсем другие составы, нет смысла сравнивать. Будем двигаться шаг за шагом», — рассказал О'Райлли.

Своим мнением о предстоящем матче поделился тренер сборной России Алексей Кудашов.

«У команды боевое настроение. Все понимают, что наступает время решающих игр. Мы не обыгрывали канадцев с 2011 года, держим это в голове. Настраиваемся и разбираем соперника», — отметил Кудашов.

«Естественно, Канада обладает сильными исполнителями, не любит обороняться и контратаковать. Особое внимание будем уделять Макдэвиду и другим лидерам. Группы у нас с соперником были равные, мы тоже хорошо подготовились. Игра в большинстве и реализация моментов — это то, что нужно улучшить сборной России перед игрой с Канадой», — поделился своими ожиданиями наставник.

Мнение о предстоящем четвертьфинале высказали и эксперты. Легенда сборной России Павел Буре рассказал о том, что к любому матчу с Канады необходимо подходить серьёзно. Однако оба соперника являются фаворитами текущего чемпионата, поэтому сборную России нельзя списывать со счетов. По словам специалиста, особую роль в стане канадцев играет Макдэвид.

«В тех матчах, что я видел, он, конечно, очень выделяется на фоне остальных. Приятно смотреть на игру таких хоккеистов. Он выходит на лёд и становится понятно, что вышел игрок. Да даже игра команды меняется, когда он появляется на льду. Мне, как любителю хоккея, очень приятно наблюдать за такими уникальными игроками. И Макдэвид, конечно, является таким уникальным игроком», — признался Буре.

С экс-хоккеистом согласен и Валерий Каменский, который, однако, не спешит умалять достоинство остальных игроков команды соперника.

«Макдэвид — игрок мирового уровня, он это доказал в НХЛ. Может решить исход матча, забить важный гол, поэтому нужно аккуратно к нему относиться и иметь его в виду. Но играет и побеждает команда», — поделился своим мнением специалист.

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По его мнению, секрет успеха россиян будет заключаться в организованности, реализации созданных моментов и как можно меньшем количестве нарушений.

Александр Кожевников прибавил к положительным моментам, способным помочь сборной России, правильный настрой, которого у хоккеистов не было в поединке со Швецией.

«Канадцам нельзя проигрывать. Просто надо побеждать, больше вариантов нет. Иначе все начнут говорить, что ничего хорошего у нас нет», — отметил эксперт.

Кроме того, Кожевников поделился конкретным прогнозом на предстоящий матч.

«Если будем играть, как со шведами, у нас больше шансов выиграть. Всё-таки, я поставлю на наших. Не думаю, что счёт будет крупным», — уверен двукратный олимпийский чемпион.

Однако канадский тренер Майк Бэбкок не был столь уверен в силе сборной России.

«Её нельзя назвать по-настоящему сильной. Сколько раз я приезжал на чемпионаты мира, у России всегда из НХЛ приезжали все, кто только мог. А в этом году многие не приехали. Так бывает. Именно в этом — разница между теми командами, что я видел, приезжая в прошлые году, и этой», — признался специалист.