С проблемами, но без провалов: как сборная России шла к игре с Канадой на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты одержали пять побед в семи матчах основного раунда ЧМ, уступили в основное время лишь однажды и заняли второе место в своей группе. В четвертьфинале подопечных Ильи Воробьёва ждёт принципиальный соперник — команда Канады. Чем радовала и огорчала своих поклонников отечественная дружина на датском льду до встречи с Коннором Макдэвидом и компанией — в материале RT.

Выступлению сборной России на групповой стадии чемпионата мира в Дании непросто дать однозначную оценку. С одной стороны, подопечные Ильи Воробьёва порадовали яркими победами над середняками и аутсайдерами, ни на секунду не заставив усомниться в своём попадании в плей-офф. Вместе с тем обе встречи с представителями так называемой «большой шестёрки» команда проиграла и в четвертьфинале турнире сразится с грозной Канадой.

Это не лучший сценарий для одного из претендентов на медали — ведь отечественные хоккеисты всегда были, есть и будут раздражителями для «Кленовых». И на матч с россиянами североамериканцы выйдут значительно более мотивированными, нежели, скажем, на встречу с финнами несколькими днями ранее, когда Канада потерпела поражение.

Но подвергать подопечных Воробьёва жёсткой критике пока особенно не за что. Состав сборной на датский ЧМ предполагал, что у неё не будет преимущества в опыте, классе или индивидуальном мастерстве над другими грандами, а отточенную до мелочей систему игры, позволяющую нивелировать данный недостаток, 43-летний наставник, назначенный только в апреле, выстроить ещё не успел.

Россия изначально не считалась фаворитом турнира и показывает примерно те результаты, которых от неё ожидали эксперты и букмекеры, называющие главными претендентами на золото команды Швеции и Канады.

Тренерская работа

Основной аргумент в пользу Воробьёва по итогам двух стартовых недель чемпионата мира — максимально возможные 15 очков, набранные в противостояниях со сборными, не входящими в «большую шестёрку». Достижение, на первый взгляд, не выдающееся, но внимания оно совершенно точно заслуживает. Хотя бы потому, что турнирные баллы в поединках с номинально более слабыми противниками теряли абсолютно все.

Канадцы и американцы не смогли обыграть Латвию в основное время, финны умудрились уступить и Дании, и Германии, и даже шведы, имеющие в своём активе 14-матчевую победную серию на первенствах планеты (с учётом предыдущего, золотого для «Тре Крунур» турнира), только в овертайме дожали Словакию.

Сборная России незапланированных осечек избежала. И во многом именно по этой причине сумела опередить в турнирной таблице Чехию, имевшую преимущество по результату личной встречи.

Четыре победы с суммарным счётом 24:0 в матчах с командами группы А, не попавшими в плей-офф — это не столько подтверждение силы российской команды, сколько доказательство того, что на ЧМ приехали мотивированные хоккеисты, горящие желанием проявить себя на льду независимо от соперника, а тренерский штаб сделал всё от него зависящее, чтобы направить усилия игроков в нужное русло.

Ведь в недалёком прошлом отечественная дружина гораздо более мощным на бумаге составом проигрывала словакам (свежайший пример — Олимпиада—2018) с французам (на ЧМ-2013) и пропускала четыре шайбы от австрийцев. А ведь тогда в команде были, среди прочих, Семён Варламов, Александр Радулов и Илья Ковальчук.

Кроме того, Воробьёв не отказывается от кадровых экспериментов и не боится видоизменять состав звеньев нападения прямо по ходу матчей. То есть, своевременно реагирует на происходящее на площадке. Возможно, этой составляющей его работы не хватает известной доли риска — скажем, вместо оперативного восстановления ударной олимпийской тройки после возвращения в строй Никиты Гусева тренер сборной России мог бы попробовать иные, менее очевидные варианты. Ведь проблемы с конструктивом во всех сочетаниях, кроме первого, у его подопечных имеются.

Но здесь против специалиста играет приставка «исполняющий обязанности» и отсутствие гарантий долгосрочного сотрудничества с ФХР. Образно говоря, Воробьёв не может пожертвовать чем-либо значимым (в первую очередь, результатом) сейчас, чтобы извлечь выгоду из своих решений в последующие годы — ведь в случае провала на ЧМ никакого «потом» в национальной команде у него может и не быть.

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Действительно серьёзной проблемой это становилось в ситуациях, когда сборной необходимо было увеличивать темп и создавать голевые моменты в концовках матчей. Наивно всё-таки предполагать, что звено 39-летнего Павла Дацюка способно прибавлять после 50-й минуты. При всей гениальности центрального нападающего, входящего в «Тройной золотой клуб», и бомбардирских качествах крайних форвардов, это звено не забросило ни одной шайбы в третьих периодах матчей с соперниками приличного уровня.

Шведы столь легко сбили атакующий порыв сборной России на экваторе заключительного отрезка встречи как раз потому, что ведущее сочетание Воробьёва уже откровенно «наелось», и всё равно было вынуждено выходить на лёд чуть ли не через смену, чтобы по крайней мере попробовать отыграть минимальное отставание в счёте.

Отсутствие ещё хотя бы одной тройки, способной не только создавать, но ещё и реализовывать голевые моменты на постоянной основе в поединках с достойной оппозицией, похоже, стало ахиллесовой пятой отечественной дружины в плей-офф ЧМ. Любой соперник, который заставит звено Дацюка растрачивать силы в своей и нейтральной зонах, лишит сборную России доброй половины её атакующего потенциала.

На групповой стадии турнира это блестяще удалось чехам (магнитогорский «Металлург», надо признать, заполучил более чем грамотного наставника в лице Йозефа Яндача), и нет никаких гарантий, что Канада не провернёт аналогичный трюк в четвертьфинале.

Вратарский вопрос

Специфика датского ЧМ такова, что ни один из его участников не располагает по-настоящему звёздной вратарской бригадой. Действительно «горячим» первым номером могли похвастать разве что хозяева турнира — но присутствие Фредерика Андерсена на льду (а представитель «Торонто Мэйпл Лифс» выступил перед родной публикой очень солидно, отразив более 94% бросков при наибольшей среди всех голкиперов игровой нагрузке) не помогло им пробиться в четвертьфинал.

Просто аховая ситуация с голкиперами у Канады: Кёртис Макилэнни и Дарси Кемпер наглядно продемонстрировали, почему они не являются основными стражами ворот даже в посредственных командах НХЛ. Парочку курьёзных шайб на групповой стадии пропустил американец Кит Кинкэйд. Шведы Андерс Нильссон и Магнус Хелльберг были примерно одинаково хороши в основном раунде, но нет никаких гарантий, что тренерский штаб «Тре Крунур» угадает с выбором основного стража ворот на поединки плей-офф — где у скандинавов, само собой, уже не будет столь подавляющего преимущества над оппонентами в поле.

Впечатлили только финн Харри Сятери, пропустивший в общей сложности три шайбы от двух североамериканских сборных, латвийский дуэт Элвис Мерзликинс — Кристерс Гудлевскис (первый великолепно справился с ролью основного голкипера, а второй, настоящий эксперт по сборной Канады, продержался ещё дольше, нежели на Олимпиаде в Сочи, и отобрал один балл у родоначальников хоккея), и... россияне.

Неоднозначно отыгравший в Пхёнчхане Василий Кошечкин и наконец-то дебютировавший на ЧМ после нескольких лет пребывания в глухом запасе Игорь Шестёркин провели групповой раунд без явных ляпов и не единожды своих партнёров выручали.

Показатели представителя СКА в сводной статистической таблице турнира не учитываются, потому что он провёл на льду всего семь периодов — но ни разу в них не пропустил, оформив два полноценных «сухаря». Ветеран «Металлурга» записал себе в пассив поражения от чехов и шведов, да вот только если бы не уверенные действия Кошечкина на последнем рубеже, оба они могли оказаться куда более крупными. Особенно это касается поединка со скандинавами.

Стопроцентную уверенность в Кошечкине на фоне вратарской чехарды в сборной Канады стоит считать одним из главных козырей отечественной дружины в четвертьфинале. Если полевые игроки избегут ошибок в простейших ситуациях (вроде поперечных передач в нейтральной зоне или отсутствия какого бы то ни было контроля за действиями игрока, выходящего со скамейки штрафников) и не бросят Василия на растерзание «Кленовым», Коннору Макдэвиду и компании придётся изрядно потрудиться, чтобы одолеть Россию одним только нападением. Ведь на оборону — и тем более голкиперов, — они полагаться не могут.

Дисциплина и спецбригады



По итогам группового раунда сборная России является самой организованной командой чемпионата мира. За семь поединков отечественные хоккеисты заработали всего 16 двухминутных удалений (это, к примеру, в два раза меньше, нежели у финнов, чехов или американцев) и избежали более строгих дисциплинарных взысканий.

В то время как швейцарцы наносили травмы соперникам, а немцы и датчане спорили с арбитрами, подопечные Воробьёва держали свои эмоции под контролем по ходу в том числе и достаточно жёсткого поединка со Швецией — и это не может не радовать перед плей-офф.

Но извлечь ощутимую выгоду из близкой к образцовой игровой дисциплины команде пока не удаётся. А всё из-за не слишком продуктивных действий специальных бригад — как большинства, так и меньшинства. Если вынести за скобки поединки с противниками, не добравшимися до четвертьфинала, показатели команды при игре в неравных составах оставляют желать лучшего.

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Из суммарных восьми удалений отечественных хоккеистов в матчах с Чехией, Швейцарией и Швецией были реализованы три, в то время как сами парни Воробьёва в численном преимуществе отличились только дважды. Причём или в формате «пять на три», как это было во встрече с альпийской сборной, или спустя считанные секунды после возвращения на лёд четвёртого игрока соперника — так была заброшена единственная шайба в ворота Нильссона.

Результат не впечатляющий: при паритете или даже преимуществе по количеству времени, проведённого в большинстве, россияне как минимум не превзошли ни одного из приличных противников в эффективности использования своих шансов. Наиболее показательным в данном контексте стал матч со Швецией — подопечные Грёнборга реализовали одно из двух удалений Максима Шалунова (больше никто из отечественных хоккеистов правила не нарушал), тогда как россияне после шайбы Кирилла Капризова откатали 10 минут в формате «пять на четыре» впустую.

Тренерский штаб знает о наличии проблемы и регулярно вносит изменения в состав спецбригад большинства, но добиться ощутимого прогресса пока не может. Ничего удивительного: реализация численного преимущества у российской команды хромала практически весь предыдущий четырёхлетний цикл (достаточно вспомнить хотя бы Кубок мира, где сборная под руководством Олега Знарка с целой россыпью заокеанских звёзд в обойме ни разу не разыграла лишнего игрока).

Забавно, но у Канады ситуация обстоит ещё хуже. Подопечные Билла Питерса забросили всего пять шайб в большинстве за весь групповой раунд (у россиян их, для сравнения, шесть), а четыре из них пришлись на встречи с Данией и Южной Кореей. По логике, «Кленовых» с их уровнем таланта рано или поздно должно прорвать, но вряд ли это случится в матче с Россией — повторимся, наиболее дисциплинированным из всех участников первенства планеты.

Впрочем, в среду статистика, история личных встреч и магия имён отдельных хоккеистов — прежде всего, Дацюка и Макдэвида, — отойдёт на второй план. В полуфинал ЧМ пробьётся сборная, которая лучше проявит себя в поединке без права на ошибку. А в этом аспекте соперники, по одному и тому же сценарию проигравшие оба топ-матча в своей группе (один в основное время, другой — в овертайме/серии буллитов), примерно равны.