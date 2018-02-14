«По неведомой причине»: конькобежец Грязцов и бобслеист Попов не попали на Олимпиаду-2018 из-за ошибки

По ошибке два россиянина — конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов — не получили приглашений МОК на Игры в Пхёнчхане. В Международном олимпийском комитете утверждают, что имена спортсменов не были включены в список ОКР. И одновременно заявляют, что у комиссии МОК якобы были основания не допускать атлетов на ОИ-2018. RT разбирался, почему Грязцов и Попов не попали на Олимпиаду.

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане должна была стать дебютной для конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Однако россияне так и не попали на неё, хотя Международный олимпийский комитет внёс их в список «одобренных» атлетов для Олимпийского комитета России. Как говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), спортсмены не получили приглашения на соревнования «по неведомой причине».

«ОКР представил на рассмотрение список из 500 спортсменов, которые потенциально могли бы получить приглашения. После проведения индивидуальных оценок каждого атлета комиссия постановила, что 389 из 500 предложенных спортсменов могут быть включены в список. Комиссия отмечает: несмотря на то, что Сергей Грязцов и Дмитрий Попов были включены в изначальный список пятисот и одобрены комиссией, по какой-то причине они не были внесены в список приглашаемых МОК», — говорится в документе.

Свои резоны

Между тем директор по коммуникациям МОК Марк Адамс уже заявил, что у комиссии были все основания не выдавать приглашений спортсменам. Он отметил, что, в частности, были обнаружены некие спорные моменты, которые ещё предстоит уточнить у Грязцова и Попова.

«У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты, и им надо ещё уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», — цитирует ТАСС выступившего на пресс-конференции Адамса.

Здание штаб квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне

Reuters

В то же время в пресс-службе Международного олимпийского комитет поспешили переложить ответственность на Олимпийский комитет России. Её представитель подчеркнул, что именно ОКР не включил атлетов в список.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идёт речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чём был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», — сказали РИА Новости в пресс-службе МОК.

В ней также отметили, что конькобежец и бобслеист вообще не должны были подавать иск в CAS, так как МОК изначально не имел к ним претензий.

Также по теме «Никакой дискриминации спортсменов не было»: генсек CAS Риб о рассмотрении дел россиян и доказательствах МОК Решение Спортивного арбитражного суда о недопуске российских атлетов к Играм в Пхёнчхане никак не связано с оправданием 28 россиян по...

«По некоторым причинам эти два спортсмена появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК, несмотря на то, что к ним не было претензий со стороны МОК. Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — заявили в пресс-службе.

Упущенная возможность

В Федерации бобслея России сказали, что Дмитрий Попов был включён в список спортсменов, которые заявлялись на Олимпиаду. Атлет должен был быть в резерве как пилот.

«В список отстранённых, как нам объявили, Попов попал по ошибке. Мы подавали его в числе других на аккредитацию. Планировали его в качестве резерва на случай, если откажут кому-то из пилотов. В Корею он, конечно, не приедет. Пилоты у нас как раз есть, нам не хватает разгоняющих, чтобы собрать вторую четверку», — приводит РИА Новости слова генерального секретаря федерации Сергея Пархоменко.

Отметим, что ранее МОК одобрил для участия в ОИ-2018 только четверых разгоняющих, в связи с этим в гонке четвёрок будет выступать только один российский экипаж.

Александра Родионова во время тренировки двоек перед XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В свою очередь, Сергей Грязцов отметил: он крайне разочарован, что из-за чьей-то ошибки не смог принять участия в соревнованиях.

«Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание», — рассказал он ТАСС.

Опровергли дискриминацию

Отметим, что 47 российских спортсменов, включая Грязцова и Попова, подавали апелляцию в CAS на решение МОК об их недопуске на Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако она была отклонена с пояснением, что вердикт МОК не является дискриминационным и был принят без нарушения правовых норм.

«Суд не нашёл подтверждения тому, что решение МОК о недопуске некоторых российских спортсменов к турниру было нечестным и дискриминационным», — сообщили в CAS.

Об этом же в интервью RT заявил и генеральный секретарь CAS Мэттью Риб. «Выездная комиссия CAS рассмотрела все основания и признала их справедливость, таким образом, никакой дискриминации в адрес этих спортсменов не было», — утверждал он.

Более того, суд выразил мнение, что Международный олимпийский комитет проявил благородство, позволив некоторым из российских атлетов участвовать в соревнования.

Пропустить ОИ-2018 из-за решения CAS пришлось шестикратному олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту Виктору Ану, олимпийскому чемпиону по биатлону Антону Шипулину и двукратному чемпиону мира по лыжным гонкам Сергею Устюгову.