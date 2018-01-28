Три победы на Кубке мира, золото чемпионата Европы, триумф в марафоне: как выступают не допущенные до Олимпиады россияне

Российская саночница Татьяна Иванова одержала три победы на этапе Кубка мира, биатлонист Александр Логинов завоевал три медали чемпионата Европы, а лыжник Илья Черноусов стал первым за 37 лет россиянином, выигравшим престижный 70-километровый марафон в Италии. Всех их объединяет то, что они не получили приглашения от Международного олимпийского комитета на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. О спорте вне Игр — в материале RT.

Золотой хет-трик Ивановой

Заключительный этап Кубка мира по санному спорту в Сигулде носил особый статус — вместе с «Хрустальными глобусами» на нём разыгрывались медали чемпионата Европы. Любимая трасса российских спортсменов буквально озолотила их. По итогам классических заездов первые места заняли Татьяна Иванова и Семён Павличенко. Также в мужских одноместных санях бронзу выиграл Роман Репилов, который мог рассчитывать на что-то большее, если бы не ошибка на старте второго спуска.

Прошлогодний обладатель Кубка мира взял реванш в спринтерских соревнованиях — там Репилов завоевал свой первый титул чемпиона Европы. Иванова вновь подтвердила класс и завоевала свою вторую золотую медаль на соревнованиях в Сигулде, а всего спустя пару часов — и третью: она вместе с Семёном Павличенко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым одержала победу в командной эстафете. Законодателям мод в санном спорте немцам достались всего две золотые медали этих соревнований, а россиянам — сразу пять.

Остаётся только пожалеть, что из-за отстранения Международного олимпийского комитета Иванова не выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане, где она одерживала победу в прошлогоднем розыгрыше Кубка мира. А без неё российским болельщикам будет невозможно рассчитывать на медаль в женских санях, и маловероятно, что россияне поднимутся на пьедестал почёта по итогам эстафеты.

Европейское качество Логинова

Открытый чемпионат Европы по биатлону пришёл на смену привычным этапам Кубка мира. Состязания прошли в итальянском Риднау и включали в себя розыгрыш восьми комплектов наград.

Ярче всех в составе российской сборной себя проявил Александр Логинов, которого МОК тоже не желает видеть на своих соревнованиях. Он стал вторым в спринте, а на следующий день выиграл золото в гонке преследования. Даже с двумя промахами Логинов был на полминуты быстрее болгарина Красимира Анева, отстрелявшего на ноль. Третье место в пасьюте занял ещё один россиянин — Евгений Гараничев.

Your Top 3 of men's pursuit in #RID18

1. Alexander Loginov

2. Krasimir Anev

3. Evgeniy Garanichev



You can rewatch the entire competition from the #OECH on https://t.co/8C6574JfePpic.twitter.com/kjFunQL8Ne — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 27 января 2018 г.

Единственную личную медаль для России в женских соревнованиях выиграла Виктория Сливко. Благодаря безупречной стрельбе она заняла третье место в индивидуальной гонке на 15 км. В спринте она тоже обошлась без промахов и стояла бы на пьедестале почёта, если бы эти соревнования были настоящим чемпионатом Европы, а не открытым. Вместо Сливко бронзу увезла в Японию Фуюко Татидзаки.

OECH in #RID18. Individual women

1. C.Chevalier FRA

2. A.Runggaldier ITA

3. V.Slivko RUS

📸 Christian Manzoni pic.twitter.com/KHNpovrb0X — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 24 января 2018 г.

Соревнования завершились смешанной эстафетой и супермикстом. В олимпийском виде программы россияне отметились ещё одной медалью. Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов пришли к финишу вторыми, уступив меньше 12 секунд сборной Украины. В супермиксте Алексей Волков и Кристина Резцова стали только пятыми.

It's gold in the last competition of #RID18 for Ukraine, silver for Russia and bronze for Norway.



Join us for the flower and medal ceremony of the mixed relay at the #OECH very shortly: https://t.co/8C6574JfePpic.twitter.com/ca4jYbAah1 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 28 января 2018 г.

Олимпиада без лучшего лыжного марафонца

На последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Зефельде сборную России в основном представляли те спортсмены, которые не получили допуск от Международного олимпийского комитета. В их числе оказался Сергей Устюгов, которого новость об отстранении явно сбила с ног. Он стал только 44-м в спринте и восьмым в масс-старте на 15 км — а ведь именно эти две дисциплины считаются у двукратного чемпиона мира любимыми.

Лучший результат среди россиян в Австрии показал Глеб Ретивых. Он дошёл до финала в спринте и занял неплохое для себя пятое место. Увы, но и его в Пхёнчхане не будет. Из будущих участников Олимпиады лучше всех выступила Анастасия Седова — она заняла 19-е место в гонке на 10 км с общего старта.

В соседней Италии в это же время прошёл престижный 70-километровый марафон «Марчалонга», и на нём россияне были на первых ролях. Илья Черноусов, не прошедший отбор в олимпийскую сборную, стал победителем, выиграв всего 0,2 секунды у финишировавшего вторым норвежца Туре Бьёрсета Бердаля. Из отечественных лыжников только Ивану Гаранину в 1980 году удалось быстрее всех пробежать из Моэны до Кавалезы.

Ермил Вокуев пришёл к финишу седьмым и заодно стал вторым в категории от 18 до 29 лет. Среди женщин лучшей стала Виктория Мелина с пятым результатом. В «Марчалонге» также приняли участие биатлонисты Антон Шипулин и Максим Цветков, решившие испытать себя, раз им всё равно нельзя выступать на Олимпийских играх. Шипулин занял 77-е место (29-е для своего возраста), а Цветков — 116-е (61-е).

Юниорская разминка Трегубова

Кубок мира по бобслею и скелетону подошёл к концу, и главным соревнованием недели в этих видах спорта стало юниорское первенство планеты в Санкт-Морице. На швейцарской трассе отлично выступил Никита Трегубов — главная надежда российской команды на предстоящих Олимпийских играх. 22-летний скелетонист в четвёртый раз стал победителем этих соревнований. Он выиграл почти секунду у серебряного призёра Владислава Марченкова, который тоже поедет в Пхёнчхан, и полторы — у Евгения Рукосуева, ставшего четвёртым.

В женском скелетоне никто из россиянок на Олимпиаде не выступит, хотя Юлия Канакина была бы достойна шанса. Она заняла второе место, показав при этом абсолютно лучший разгон среди всех участниц. Алина Тарарыченкова стала пятой, и для спортсменки, которая на пять лет младше основных соперниц, это неплохой результат.

Junior world champ 2018 🎖🍾🎉 pic.twitter.com/mLgW9SCEmg — Anna Fernstädt (@a_fernstaedt) 25 января 2018 г.

Для бобслеистов были предусмотрены две возрастные категории — до 23 и до 26 лет. Российские спортсмены завоевали медали только в первой из них. Александр Бредихин, Денис Коротков, Владислав Жаровцев и Георгий Кузьменко стали бронзовым призёрами в состязаниях четвёрок, а Полина Назарук и Виктория Шабалина завоевали серебро — это первая такая награда для российских девушек с юниорского чемпионата мира по бобслею.

Не вписались в поворот

Сноубордисты провели последний этап Кубка мира перед началом Олимпийских игр в Пхёнчхане. Болгарское Банско собрало любителей поворотных дисциплин и бордеркросса. Увы, но сборной России не удалось удачно провести генеральную репетицию в самой своей успешной дисциплине — параллельном гигантском слаломе.

У спортсменов было две попытки попасть на пьедестал почёта. В первом старте в плей-офф пробились только четыре российских сноубордиста. Дмитрий Сарсембаев сумел обойти в 1/8 финале посеянного под первым номером австрийца Себастьян Кислингера, но дальше за медали уже не боролся. Среди девушек до полуфинала дошла только Алёна Заварзина, однако и она осталась за чертой призёров.

Спустя два дня состоялся розыгрыш ещё одного комплекта наград. На этот раз представительство россиян в спусках на выбывание было более масштабным, но количество не переросло в качество. Сарсембаев, Заварзина и Наталья Соболева дошли до четвертьфинала, а Екатерина Хатомченкова, Милена Быкова, Константин Шипилов, Андрей Соболев и Вик Уайлд выбыли на ещё более ранней стадии.

Соревнования в бордеркроссе выглядели слегка непривычно. Организаторы соорудили короткую трассу, в которой не было поворотов, а прохождение всей дистанции занимало около 20 секунд вместо обычных полутора минут. По таким спринтерским состязаниям вряд ли можно судить о раскладе сил перед будущей Олимпиадой, где формат будет классическим. Но порадоваться тому, что для сборной России это был лучший этап в нынешнем сезоне, можно. Мария Васильцова заняла восьмое место, Кристина Пауль — 12-е, а Николай Олюнин стал 13-м, притом что в квалификации он вошёл в тройку самых быстрых сноубордистов.

Прыжок к Олимпиаде

Лучшая российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова в Европе выступает не так здорово, как в Азии. На этапе Кубка мира в словенском Любно она сначала заняла девятое место, а на следующий день — шестое. Так как соревнования в Хинценбахе отменены, для летающих лыжниц это был последний старт перед Олимпийскими играми. Аввакумова подойдёт к ним в статусе пятого номера в общем зачёте Кубка мира, что весьма почётно и позволяет надеяться на успех в Пхёнчхане.