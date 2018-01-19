«Предстоит операция»: защитник «Спартака» и сборной России Джикия может пропустить ЧМ из-за травмы колена

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия во время контрольного матча красно-белых с китайским «Шанхай СИПГ» в Дубае получил серьёзную травму. Врачи команды выявили у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, в ближайшее время ему предстоит операция. Из-за травмы Джикия может пропустить домашний чемпионат мира.

Крик боли и костыли

Первого в году контрольного матча команды болельщики «Спартака» ждали без особого интереса, пусть даже в качестве соперника действующего чемпиона выступил китайский «Шанхай СИПГ» с Оскаром и Халком в составе. Игра носила товарищеский характер, и никто не ждал от неё каких-то громких новостей. Коллектив из КНР быстро вышел вперёд, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый забил как раз Халк.

Однако уже через несколько минут всем присутствующим на стадионе стало не до счёта на табло. Основной защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия практически на ровном месте упал на газон, схватился за колено и стал громко кричать от боли. Сразу же стало понятно, что футболист получил действительно серьёзное повреждение, ведь Джикия известен как настоящий боец, который в каждом эпизоде идёт до конца и никогда не убирает ноги в стыках.

С газона Георгия унесли на носилках. Игрок в состоянии болевого шока закрыл лицо руками. Начавшие матч в запасе Андрей Ещенко и Ивелин Попов побежали в подтрибунное помещение, узнать, что произошло с их партнёром. Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов по горячим следам объявил, что у Георгия проблемы со связками левого коленного сустава.

«У Джикии травмированы коленные связки. Серьёзно. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».

Через некоторое время защитника на машине скорой помощи увезли в больницу. Обнадёживало, что он самостоятельно дошёл до неё, пусть и на костылях и с помощью врачей. Неунывающий Джикия даже попытался изобразить некое подобие улыбки. Появилась надежда, что футболист сборной получил лишь болезненный ушиб и всё обойдётся.

К сожалению, через несколько часов стало понятно, что чуда не произошло — Джикия получил разрыв связок левого колена. В ближайшее время его ожидает операция.

«Обследование показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Георгия станет известно позднее. В настоящее время он находится в отеле «Джебел Али Палм Три Корт», где базируется на сборе «Спартак», — цитирует Вартапетова официальный сайт «Спартака».

А вице-президент клуба Наиль Измайлов пообещал, что будет сделано всё возможное, чтобы Джикия успел восстановиться к чемпионату мира.

«Я очень сильно расстроен. Георгий — душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту», — цитирует функционера ТАСС.

Потеря для клуба и сборной

Роль Джикии в составе действующего чемпиона России сложно переоценить. Футболист перебрался в «Спартак» из «Амкара» год назад, но быстро стал в столичной команде основным игроком. В стартовый состав Джикия пробился уже в апреле 2017-го и с тех пор выбывал из него только по причине травм или дисквалификаций. В текущем сезоне он провёл 17 матчей в РФПЛ, в которых забил один мяч, пять — в Лиге чемпионов и два — в Кубке России. Даже когда «Спартак» осенью поразила настоящая эпидемия травм, защитник оставался в строю и продолжал цементировать центр обороны команды.

Тогда не обошли красно-белых и травмы, аналогичные той, что получил Джикия. В матче с «Локомотивом» переднюю крестообразную связку колена порвал полузащитник Артём Тимофеев, а после игры с «Тосно» такой же диагноз был поставлен Георгию Тигиеву.

Наконец, ещё в июне прошлого года, незадолго до Кубка конфедераций порвал «кресты» полузащитник Роман Зобнин. Он получил травму во время товарищеского матча сборной России в Венгрии. Футболист спокойно принимал мяч в центре поля и неожиданно упал на газон, схватившись за колено. К сожалению, худшие ожидания болельщиков оправдались — Зобнин пропустил КК.

В случае Джикии обнадёживает только то, что он ещё может успеть восстановиться к чемпионату мира, который пройдёт в июне-июле. Как и для «Спартака», для сборной Георгий является ключёвым футболистом и вместе с Фёдором Кудряшовым и Виктором Васиным составляет тройку центральных защитников. В последнее время наставник национальной команды Станислав Черчесов крайне неохотно разбивал это трио, но (как минимум в ближайших товарищеских матчах) ему придётся это делать.

Срок реабилитации после разрыва «крестов» составляет в среднем пять месяцев. Другое дело, что Георгию ещё необходимо будет успеть набрать форму. Впрочем, некоторым спортсменам требовалось на восстановление после подобной травмы меньше времени. Так, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, перенёсший сразу два разрыва «крестов», после повторного повреждения связок вернулся в общую группу спустя всего 3,5 месяца. Баскетболист сборной России Антон Понкрашов принял участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ спустя три месяца после травмы. А вот у Зобнина между разрывом связки и выходом на поле в официальном матче прошло пять месяцев и 12 дней.

«Вернись ещё сильнее и круче самого себя»

Между тем партнёры Джикии по «Спартаку» дружно поддержали его в соцсетях.

«Держись! Всё будет хорошо», — написал в своём Instagram Зобнин, который уже пережил аналогичную травму.

«Мы рядом. Вернёшься ещё сильнее», — опубликовал запись в своём аккаунте Александр Самедов.

Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Янв 18, 2018 at 12:53 PST

«Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо держись! Всё будет хорошо!», — поддержал Джикию Александр Селихов.

Публикация от Selikhov Aleksandr (@selikhov57) Янв 18, 2018 at 12:38 PST

Пожелал здоровья Джикии и форвард «Зенита» Артём Дзюба, который неоднократно пересекался с защитником «Спартака» в сборной.

«Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек! И самое главное ты боец на поле и за его пределами! Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!», — написал Дзюба на своей странице в Instagram.