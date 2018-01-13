Покупка форварда «Наполи», просмотр брата Ерёменко, уходы Зе Луиша и Промеса: главные трансферные слухи о «Спартаке»

Московский «Спартак» традиционно является одним из главных ньюсмейкеров на трансферном рынке среди российских футбольных клубов. Возможное приобретение нападающего сборной Италии, поиск центрального защитника, информация об отъезде голландца Квинси Промеса и кабовердианца Зе Луиша в Англию, а также уход талантливых воспитанников — RT рассказывает о последних слухах и историях из стана действующего чемпиона России.

«Будущий игрок сборной Бразилии»



На протяжении нескольких недель не утихают слухи по поводу возможного переезда в «Спартак» игрока бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо. К центральному защитнику также проявляли интерес ряд европейских клубов, среди которых, немецкий «Штутгарт» и португальская «Бенфика». Но чемпион России оказался наиболее настойчивым. Московский клуб был готов расстаться с €6 млн ради укрепления линии обороны.

В свете нестабильной игры Сальваторе Боккетти и возможного ухода Сердара Таски, «Спартак» всерьёз настроился на приобретение молодого бразильца. Поэтому предложенные красно-белыми немалые для российского футбола деньги, не кажутся неоправданным вложением.

Публикация от SOU ALVINEGRO (@soualvinegro_sfc) Янв 5, 2018 at 4:57 PST

Казалось, что стороны готовы ударить по рукам, но сначала появился таинственный клуб из Англии, готовый заплатить за Вериссимо больше «Спартака», а после стали расти аппетиты самого клуба. В «Сантосе» посчитали сумму в €6 млн недостаточной, потребовав от красно-белых сначала €8 млн, а после — и все €10 млн.

Помимо этого, с заявлением выступил президент бразильской команды Жозе Карлос Перес, отметивший, что не хочет отпускать 22-летнего защитника.

«На сегодня мы не намерены отпускать Вериссимо. Он входит в планы нашего тренера. Лукас — очень талантливый футболист, и мы будем вкладывать средства в его развитие, потому что уверены: его будущее — в сборной Бразилии. Возможно, для этого должно пройти какое-то время, но он там окажется. Вериссимо очень молод, очень талантлив, и «Сантос» не хочет терять такого игрока. Представьте, насколько серьёзной будет потеря Лукаса, учитывая наши трудности с привлечением новичков», — заявил глава «Сантоса».

Позднее новости о своём возможном уходе из «Сантоса» прокомментировал и сам Вериссимо. Футболист заверил, что в настоящее время полностью сосредоточен на работе в клубе.

«В последнее время обо мне ходит много разных слухов, и я бы хотел прояснить ситуацию. Многие люди представляются моими агентами и выходят на рынок, преследуя свои интересы. Это подрывает и моё имя, и имя моих настоящих агентов. Хотел бы сообщить, что мои интересы представляют Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они имеют право вести переговоры и делать заявления от моего имени. На сегодня я сосредоточен только на проведении хорошей предсезонной подготовки с «Сантосом», а всё остальное поручаю агентам. Люди, которых я не упомянул выше, не являются моими представителями и не могут действовать от моего имени. Спасибо за понимание», — сказал защитник.

Однако, судя по последней информации, «Спартак» действительно интересовался футболистом. Это подтвердил президент «Сантоса».

«Последнее предложение нас не устроило. Мы сообщили «Спартаку», что им нужно сделать улучшенный запрос, если они хотят приобрести игрока. Не хотите Вериссимо — откажитесь от продолжения переговоров. Он входит в планы тренера, и я не могу лишить его игрока, не найдя замену. Сейчас сложно кого-то найти за такую сумму, которую нам предложили. За игроков просят сумасшедшие деньги. Это неправда, что мы запросили у «Спартака» конкретную сумму. Наша нынешняя стратегия заключается в том, что мы ждём максимально выгодных предложений. Если запрос нас не устраивает, то мы отвечаем отказом. Продолжать ли переговоры дальше, решать российскому клубу», — приводит слова Жозе Карлоса Переса Globo.

Друг Пашалича

Ещё одним кандидатом на место в центре обороны «Спартака» стал защитник австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Дуйе Чалет-Цар. 21-летний футболист является не только двукратным чемпионом Австрии, но и регулярно вызывается в молодёжную сборную Хорватии.

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При этом сам игрок открыто заявил о своём желании перебраться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

«Если спросите, чего хочу я сам, я бы перешёл в «Спартак». Это стало бы шагом вперёд в моей карьере — в России сильнее чемпионат, лучше условия для роста», — рассказал Чалет-Цар.

По его словам, совет перейти в «Спартак» ему дал полузащитник английского «Челси» Марио Пашалич, выступающий в настоящее время за красно-белых на правах аренды.

«Марио отрекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях. Сравнил «Спартак» с мадридским «Реалом», сказав, что это — самый топовый-уровень. Заявил, что уже ждёт меня там», — признался хорват.

«Спартак» в ответ решил не скупиться и сходу предложил за перспективного защитника €12 млн, но австрийский клуб ответил отказом. В «Ред Булле» чётко дали понять, что Чалет-Цар не покинет состав команды в зимнее трансферное окно.

К слову, решение клуба не изменило позицию игрока относительно переезда в Россию. Он отметил, что будет продолжать упорно работать и надеяться, что руководству его нынешнего коллектива поступит новое предложение.

«Продолжу работать в полную силу. Бог даст, последует, может, предложение и лучше… В футболе всегда так — сегодня ты ещё тут, а завтра можешь оказаться уже совсем в другом месте», — уверен Чалет-Цар.

Воспитанник Карпина

Последним из возможных кандидатов на место в оборонительной линии действующего чемпиона России стал игрок швейцарского «Янг Бойз» Касим Нуху. Российским болельщикам он прежде всего известен своим автоголом в матче квалификации Лиги чемпионов против ЦСКА.

Также Нуху некоторое время успел поработать под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина. Ганец защищал цвета испанской «Мальорки» в тот период, когда команду возглавлял российский специалист.

Информацию об интересе «Спартака» к 22-летнему африканцу подтвердил агент футболиста Хосе Даниэль Хименес Посанко.

«Со мной контактировали представители «Спартака», но конкретного предложения не поступало. Помимо «Спартака» Нуху интересуются ещё три клуба. Есть ли среди них российские? Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме. Сейчас этот клуб не представлен в еврокубках», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

По словам Посанко, сам Нуху не против перехода в «Спартак» и считает его серьёзным клубом.

«Хочет ли Нуху перейти в «Спартак»? Он считает, что это очень хороший клуб, но всё зависит от дальнейших действий чемпиона России», — добавил агент.

По информации источника, чемпион России готов расстаться с €8,5 млн ради приобретения Нуху, однако швейцарский клуб не хочет отпускать игрока за оговоренную сумму. «Янг Бойз» надеется на более щедрое предложение, так как часть вырученных за защитника средств придётся направить в его бывшую команду — испанский «Леганес».

Брат Ерёменко

«Спартак» не собирается ограничиваться усилением оборонительных позиций и надеется также приобрести несколько атакующих игроков. Одним из кандидатов на усиление является младший брат полузащитника московского ЦСКА Романа Еремёнко Сергей. Имеющий финское и российское гражданства футболист с 2016 года числится в составе швейцарского «Базеля», однако пока не провёл за основную команду ни одной встречи.

На данный момент «Спартак» вплотную подошёл к заключению договора о трансфере 19-летнего спортсмена. Стало известно, что Еремёнко-младший прибыл в расположение москвичей на сбор в ОАЭ, после успешного прохождения которого он с большой долей вероятности подпишет соглашение с клубом.

Кроме того «Спартак» не многим рискует в случае подписания контракта с юным дарованием. Его трансферная стоимость, согласно авторитетному порталу Transfermarkt, оценивается всего в €300 тыс.

Форвард сборной Италии и нападающий «Марселя»

Однако молодыми и талантливыми круг интересов «Спартака» не ограничивается. В СМИ появилась информация о желании российского клуба пополнить состав форвардом сборной Италии и «Наполи» Эмануэле Джаккерини.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард не часто попадает в состав лидера Серии А. В матчах чемпионата страны он появился на поле всего четыре раза.

Публикация от Forza Italy (@forza__italy) Янв 7, 2018 at 9:04 PST

Миниатюрный фланговый форвард ростом 167 сантиметров мог бы стать неплохим орудием в арсенале «Спартака», однако слухи о возможном трансфере экс-игрока туринского «Ювентуса» в Россию развеял агент футболиста Фульвио Валькареджи.

«Джаккерини — игрок, которого нелегко найти в январе. Он свеж и быстр. Мы обязательно покинем «Наполи» зимой. Но из России и Турции нам не звонили, это просто вздор. К футболисту есть серьёзный интерес в Италии. К примеру им интересуется «Кьево». Нам нравится этот клуб и город, поэтому сейчас мы заняли выжидательную позицию», — заверил агент.

По другой информации красно-белые были не прочь усилить свою атаку нападающим французского «Марселя» Клинтоном Н'Джие, однако камерунец, якобы, наотрез отказался от переезда в Россию.

Молодые таланты

Если усиление «Спартака» пока остаётся на уровне слухов, то нескольких игроков клуб потерял уже официально. Команду покинули двое воспитанников красно-белой академии — полузащитники Артём Самсонов и Аяз Гулиев.

24-летний Самсонов продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске». Игрок с 2013 года защищал цвета «Спартака-2», в составе которого стал чемпионом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2014/15. В составе основной команды провёл два матча, оба из которых — в ноябре 2017 года.

Гулиев же до июня 2018-го будет защищать цвета «Ростова». При этом первую часть нынешнего сезона 21-летний хавбек также провёл в аренде в махачкалинском «Анжи». В составе дагестанцев он принял участие в 11 матчах РФПЛ и отметился одним забитым мячом.

Зе Луиш и «Брайтон»

Однако уходом молодых талантов возможные потери «Спартака» могут не ограничиться. Если верить британскому изданию The Mirror, в услугах нападающего Зе Луиша заинтересован клуб Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон». Причём англичане готовы предложить за переход игрока немалую сумму — £20 млн.

В нынешнем сезоне РФПЛ 26-летний форвард провёл десять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Кроме того, на протяжении трёх месяцев Луиш не выступал за клуб из-за растяжения мышц живота.

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне тренер красноярского «Енисея» Егор Титов считает, что московскому клубу необходимо подумать о предложении «Брайтона».

«Понятно, что Зе сегодня — одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чём подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли «Спартак» найти замену. Это нелегко — Зе сейчас потенциально лучший форвард России», — заявил Титов.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что переход из стана чемпиона России в клуб-аутсайдер АПЛ является не лучшим решением для форварда из Кабо-Верде. После 22 туров АПЛ «Брайтон» от зоны вылета отделяют всего три очка.

«Я бы, конечно, не променял «Спартак» на «Брайтон». Потому что «Спартак» играет в еврокубках, «Брайтон» же в АПЛ в принципе в числе команд, борющихся за выживание. Но если, допустим, в «Вест Хэме» другая ситуация, то у «Брайтона» всё очень сложно: думаю, команда является одним из претендентов на вылет», — поделился мнением Канчельскис.

Промес и «Эвертон»

Не утихают слухи относительно возможного ухода из «Спартака» и другого лидера команды — полузащитника Квинси Промеса. По информации британского журналиста Шейна Бёрнса, голландец может продолжить свою карьеру в английском «Эвертоне. Причём трансфер может быть осуществлён нынешней зимой.

«Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

Публикация от Денис (@deniskatunin_) Янв 7, 2018 at 10:01 PST

Отмечается, что мерсисайдский клуб готов предложить за Промеса £20 млн. Столь внушительную сумму агент объяснил солидным опытом выступлений игрока в матчах топ-уровня.

Известный агент Шандор Варга не сомневается в правдивости слухов о переходе Промеса в «Эвертон». По его мнению, покупка полузащитника сборной Нидерландов может помочь клубу занять более высокое место в чемпионате Англии.

«Эвертон» — особый случай. В прошлом сезоне команда прилично выступала, а потом посыпалась. И сейчас есть реальная мотивация подняться выше — в зону еврокубков. Поэтому, возможно, мерсисайдцы и решат усилиться Промесом здесь и сейчас», — выразил мнение агент.

После 20 туров чемпионата России Промес делит первое место в списке лучших бомбардиров первенства с форвардом «Краснодара» Фёдором Смоловым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Все трое забили по десять мячей. Для действующего чемпиона страны уход Квинси может стать серьёзной потерей, компенсировать которую будет очень сложно.

Однако бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов считает, что «Спартаку» стоит рассмотреть предложение по Промесу.

«Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов «Спартак» уже не играет. Всё зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит «Спартак», тянуть до лета смысла, мне кажется, нет», — заявил Булатов.