В «Спартаке» пообещали приложить все усилия для восстановления Джикии к ЧМ-2018

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Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что клуб сделает всё возможное, чтобы защитник Георгий Джикия, получивший разрыв крестообразных связок колена в контрольном матче красно-белых на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах, успел восстановиться к домашнему для сборной России чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Я очень сильно расстроен. Георгий — душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту», — цитирует функционера ТАСС.

По словам Измайлова, руководство «Спартака» также намерено разобраться в причинах систематических травм игроков команды.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба поддержал Джикию, которому предстоит операция на травмированном колене.

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