Дзюба поддержал Джикию, которому предстоит операция на травмированном колене

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию, получившего разрыв крестообразных связок колена в контрольном матче красно-белых и выбывшего из строя на неопределённый срок.

«Несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю, какой ты добрый и порядочный человек. И самое главное — ты боец на поле и за его пределами. Прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя. Много людей сейчас переживают за тебя и верят. Удачи, обнял! Ты сильный!» — написал Дзюба на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Джикии предстоит операция на травмированном колене.

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