Первым касанием: Нидерланды вырвали победу у Польши на Евро-2024 благодаря голу Вегорста на 83-й минуте

Сборная Нидерландов с тяжелейшей победы стартовала на чемпионате Европы по футболу. В дебюте Адам Букса вывел национальную команду Польши вперёд, замкнув на ближней штанге подачу Петра Зелиньского с углового. Но владевшая подавляющим преимуществом команда Рональда Кумана достаточно быстро отыгралась: Коди Гакпо выстрелил из-за штрафной после перехвата Натана Аке и мяч с поправкой на рикошет влетел в ворота. Дожать же соперника оранжевым помогли замены. Появившийся на поле на 81-й минуте Ваут Вегорст нанёс решающий удар первым же касанием.

В преддверии Евро-2024 сборная Нидерландов вызывала большой интерес, хотя не считалась одним из главных фаворитов. Но она мощно проявила себя в товарищеских матчах в текущем году, умудрившись одержать три крупные победы с одинаковым счётом — 4:0 — над Шотландией, Канадой и Исландией. Уступили оранжевые только будущим хозяевам континентального первенства Германии. Да и то решающий мяч был забит в концовке.

Правда, и поляки в июне оказались сильнее сразу двух участников финальной стадии турнира — Украины и Турции. Но серьёзным ударом для них стало отсутствие Роберта Левандовски. Он надорвал мышцу бедра в заключительной контрольной встрече и довольствовался местом в резерве. Более того, ещё один нападающий, Кароль Свидерский, также получил повреждение в том злополучном матче с турками. Причём умудрился травмироваться, празднуя гол. В результате Михал Пробеж был вынужден сделать ставку на расстановку с одним форвардом и выпустил на острие Адама Буксу из «Антальяспора».

В свою очередь, коллектив Рональда Кумана не досчитался Френки де Йонга. Тот не выходил на поле с апреля, форсировал восстановление ради Евро, но всё же не сможет сыграть в Германии. Его место в тройке хавбеков занял Йоей Верман. Также в запасе остались Жоржиньо Вейналдум и Маттейс де Лигт, которым предпочли Хави Симонса и Стефана де Врея соответственно.

Нидерландцы не стали тянуть время и с ходу создали первый опасный момент. Коди Гакпо неожиданно пробил низом в ближний угол, а Войцех Щенсны успел сложиться. В дальнейшем они владели абсолютным преимуществом. Впереди Гакпо, Мемфис Депай и Симон плели комбинации. А по флангам регулярно подключались, внося сумятицу, быстрые Тейани Рейндерс и Дензел Думфрис.

Складывалось впечатление, что поляки просто не успевали за перемещениями соперников. Моменты возникали один за другим. Например, Рейндерс, воспользовавшись прострелом справа, немного не попал в створ. А Симонс аккуратно низом послал снаряд мимо дальнего.

Тем неожиданнее оказался гол Буксы на 16-й минуте. «Белые орлы» заработали редкий угловой и воспользовались им. Пётр Зелиньский выполнил отличную подачу, а нападающий, опередив самого Вирджила ван Дейка, отправил мяч в сетку без шансов для Барта Вербрюггена. Правда, защитник «Ливерпуля» на ответном корнере чуть не исправился, однако оппонентов опять в красивом прыжке выручил Щенсны.

По истечении получаса фаворит всё же отыгрался. Причём если до того он губил верные моменты, то в данном эпизоде воспользовался не самым очевидным. Гакпо решился на удар с дальней дистанции, а мяч, срикошетив от Бартоша Саламона, залетел в ворота прямо по центру.

К чести футболистов Пробежа, они не опустили руки, а завладели инициативой и организовали несколько собственных позиционных атак. Бывший хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьский даже совершил опасный выстрел из пределов штрафной, с которым не без труда справился Вербрюгген. Но последнее слово до перерыва осталось за Гакпо, чудом не попавшего под перекладину с линии вратарской.

Казалось, во второй половине оранжевые додавят неуступчивого оппонента. Однако они будто потратили все силы. Коллектив по-прежнему владел инициативой, но атаковал без скорости. Поляки спокойно успевали перекрывать все свободные зоны. Больше не получались фирменные рывки у Гакпо. А Депая выключил из игры Саламон.

Осмелевшая команда Пробежа сама стала чаще идти вперёд. Особенно активен слева был Никола Залевский, пользующийся постоянными подключениями Думфриса. После одной из его подач в штрафную Якуб Кивёр обработал снаряд и опасно пробил в ближний, но Вербрюгген среагировал.

Куман попытался переломить ход игры с помощью рокировок. Для этого он бросил в бой Вейналдума и Дониэлла Малена. Это помогло хотя бы забрать мяч под свой контроль и запереть визави в штрафной. Однако не хватало острых ходов. Многочисленные подачи верхом не несли в себе угрозы, поскольку чужие высокие защитники были бесподобны на «втором этаже».

Но это оказались ещё не все ходы от тренера. В концовке он выпустил Жереми Фримпонга и Ваута Вегорста. И выход последнего сработал мгновенно. Спустя всего минуту он здорово открылся в штрафной и, получив разрезающий пас от Натана Аке, с ходу пробил в ближний. Нападающий «Хоффенхайма», как в четвертьфинале ЧМ-2022 с Аргентиной, проявил себя джокером.

К чести поляков, они не сдались, даже пропустив столь обидный мяч, и в компенсированное время имели шансы спастись. Но 21-летний Вербрюгген, ставший самым молодым голкипером в истории Евро с 1964-го, совершил несколько эффектных сейвов. Особенно запомнился его бросок под штангу после удара Свидерского в ближний.

Таким образом, сборная Нидерландов едва не потеряла очки в стартовом матче турнира, но всё же добилась своего. А «белые орлы» доказали, что даже без Левандовского в составе представляют собой реальную угрозу и намерены сражаться за путёвку в плей-офф.