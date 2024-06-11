Пас Тарасенко, сейвы Бобровского и травма Баркова: «Флорида» выиграла и второй матч финала Кубка Стэнли у «Эдмонтона»

Результативная передача Владимира Тарасенко и 18 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» одержать волевую победу над «Эдмонтоном» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. «Пантерз» пропустили первыми, хотя и контролировали ход встречи, но затем забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы. Российский голкипер, несмотря на одну осечку, был признан третьей звездой игры. Капитан хозяев Александр Барков получил удар в голову в третьем периоде и досрочно отправился в раздевалку, его участие в следующих матчах пока под вопросом.

После первого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счётом 0:3, хоккейные эксперты обрушились с критикой на защитников «Ойлерз». В особенности досталось Коди Сеси, который в итоге остался в запасе на вторую встречу, как и Кори Перри.

«Пантерз» победный состав, естественно, не меняли, но вышли на лёд с очевидно другим настроем. В первой игре их защита тоже допускала немало ошибок, и удержать ворота в неприкосновенности удалось во многом благодаря выдающимся действиям Сергея Бобровского. На этот раз хозяева с первых же минут задавили оппонента и полностью лишили пространства, о какой-либо атакующей деятельности он долгое время даже не помышлял.

Нападающие «Эдмонтона» не сделали ни одного броска в створ за 11 с лишним минут первого периода, тем нелепее получился гол, пропущенный хозяевами. Команды остались на льду в формате «четыре на четыре», и «Пантерз» так увлеклись действиями в чужой зоне, что фактически пропустили рывок три в одного. Маттиас Экхольм не стал делиться шайбой с партнёрами и прошил Бобровского броском между щитков.

Забегая вперёд, больше ничего подобного они в этот вечер не допускали. До первого перерыва «Ойлерз» сумели нанести ещё три броска в створ и столько же — за весь второй период. Семь попаданий в створ за 40 минут — худший показатель финальных серий Кубка Стэнли с 2006 года. Впрочем, некоторые из попыток гостей были весьма опасны. Так, Леон Драйзайтль едва не реализовал большинство за пять минут до конца второго периода — Бобровский вытащил бросок с острого угла.

«Флорида» за тот же отрезок 22 раза атаковала владения Стюарта Скиннера, но удачной оказалась только одна попытка. Результативную атаку разогнал Владимир Тарасенко, отметившийся четвёртым пасом в этом плей-офф, а гол записал себе в актив Нико Миккола. Интересно, что прямо перед этим эпизодом финский защитник едва не отправил шайбу в собственные ворота, пытаясь сделать незрячую передачу, но Бобровский оказался начеку.

Самым зрелищным вышел третий период. В самом его начале южане вышли вперёд. В этом эпизоде Эван Родригес сначала попытался сделать передачу на пятак, но защитники помешали, тогда канадец подобрал шайбу и бросил по воротам сам. Скиннер лишь взглядом проводил снаряд, просвистевший в верхний угол над его правым плечом.

«Ойлерз» в попытках отыграться стали действовать довольно жёстко, и в одном из моментов Драйзайтль нанёс удар в голову лидеру хозяев Александру Баркову. Финн с трудом смог подняться и больше на льду в этом матче не появлялся. После игры Пол Морис заявил, что пока нет информации, сможет ли капитан принять участие в следующей встрече, которая пройдёт через три дня в Эдмонтоне. Если нет, это будет огромной потерей для «Флориды», так как Барков — системообразующий игрок команды.

Удивительно, но за попадание в голову немецкий форвард получил всего двухминутное удаление. Однако и этого времени хватило «Флориде», чтобы отомстить «Ойлерз». Хозяевам удалось наконец реализовать большинство, и сделал это вновь Родригес, подставивший клюшку под наброс Антона Лунделля. Интересно, что до этого момента соперники «Эдмонтона» в текущем плей-офф 34 раза подряд не могли забить при численном преимуществе. Но всем сериям рано или поздно приходит конец.

Уступая в счёте, гости всё-таки разогнали свою атакующую машину и сумели нанести 12 бросков в створ. Интересно, что больше всего усердствовали не Коннор Макдэвид и Драйзайтль, а защитник Бретт Кулак, на счету которого четыре попытки. Однако пробить российского голкипера «Флориды» никому не удалось, а финальный счёт матча установил Аарон Экблад, поразивший пустые ворота задолго до финальной сирены.

Бобровский таким образом одержал 44-ю победу в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли и вышел на второе место по этому показателю среди российских вратарей. Больше только у Андрея Василевского, который выиграл 66 матчей навылет. Кроме того, Сергей — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финальной серии плей-офф. 16 лет назад так же блеснул Крис Осгуд, оформивший два шатаута. А помимо них двоих, в XXI веке такое удавалось лишь Мартину Бродо в 2003-м.

«У нас отличная команда, мы знаем свою систему игры и придерживаемся её. Самое главное, на мой взгляд, — мы все наслаждаемся этим временем. Наслаждаемся моментом, когда наступает третий период и весь матч стоит на кону. Каждый воодушевлён возможностью выйти на лёд и внести свой вклад. Для меня привилегия — играть с такими ребятами, быть частью этой команды. Они очень стараются, блокируют броски. У нас отличная система, и очень приятно помогать им, когда они на меня рассчитывают. Кроме того, это плей-офф, и я очень счастлив и ценю то, что нахожусь здесь и играю в хоккей, это потрясающе», — поделился эмоциями Бобровский в эфире ESPN после встречи.

Если оставить за скобками возможную потерю Баркова, то «Флорида» отправится на две выездные игры в Эдмонтон с прекрасным настроением и всего в двух шагах от трофея. У «Эдмонтона» же задача не из простых: всего пять команд в истории Кубка Стэнли смогли отыграться со счёта 0-2 и стать чемпионами. Последний раз это удавалось «Бостону» в 2011 году в противостоянии с «Ванкувером».