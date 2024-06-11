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Бобровский — о финале Кубка Стэнли: для меня привилегия — быть частью «Флориды»

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Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бобровский — о финале Кубка Стэнли: для меня привилегия — быть частью «Флориды»
  • AP
  • © Michael Laughlin

«Для меня привилегия — играть с такими ребятами, быть частью этой команды. Они помогают мне, блокируют множество бросков. У нас отличная система, и мне очень нравится быть вместе с ними», — сказал Бобровский, слова которого приводит ESPN.

Российский голкипер добавил, что опыт прошлого финала сказывается по ходу нынешней серии с «Эдмонтоном».

На текущий момент «Пантерз» ведут в серии со счётом 2:0. Следующая игра состоится в Эдмонтоне 14 июня.

Ранее сообщалось, что ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон». 

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