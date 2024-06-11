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Ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
Ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Встреча, проходившая в Санрайзе на Amerant Bank Arena, завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.

Для россиянина это набранное очко стало седьмым в 19 сыгранных в плей-офф матчах.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Флорида» удвоила преимущество в серии и ведёт в ней со счётом 2:0. Следующий матч состоится в Эдмонтоне 14 июня.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».

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