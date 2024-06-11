Ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
- AP
- © Wilfredo Lee
Встреча, проходившая в Санрайзе на Amerant Bank Arena, завершилась победой хозяев площадки со счётом 4:1.
Для россиянина это набранное очко стало седьмым в 19 сыгранных в плей-офф матчах.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Флорида» удвоила преимущество в серии и ведёт в ней со счётом 2:0. Следующий матч состоится в Эдмонтоне 14 июня.
Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».