Скиннер: Бобровский — главная причина, почему «Флорида» смогла победить «Эдмонтон»

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер высказался об игре Сергея Бобровского из «Флориды».

«Хоть мы и отдали первый матч, я думаю, что наша команда была хороша все 60 минут. «Боб» (Бобровский) был абсолютно великолепен, он — главная причина, почему они смогли выиграть», — приводит слова Скиннера пресс-службы НХЛ.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0. Второй матч пройдёт 11 июня.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».