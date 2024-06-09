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Скиннер: Бобровский — главная причина, почему «Флорида» смогла победить «Эдмонтон»

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Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер высказался об игре Сергея Бобровского из «Флориды».
Скиннер: Бобровский — главная причина, почему «Флорида» смогла победить «Эдмонтон»
  • Gettyimages.ru

«Хоть мы и отдали первый матч, я думаю, что наша команда была хороша все 60 минут. «Боб» (Бобровский) был абсолютно великолепен, он — главная причина, почему они смогли выиграть», — приводит слова Скиннера пресс-службы НХЛ.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «Флорида» повела в серии — 1-0. Второй матч пройдёт 11 июня.

Ранее сообщалось, что Тарасенко вручил Бобровскому приз лучшему игроку матча с «Эдмонтоном».

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