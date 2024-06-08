«Лучший вратарь в мире»: Бобровский — главное оружие «Флориды» в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

В воскресенье утром пройдёт первый матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». За трофей поборются сразу три россиянина — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Эксперты считают фаворитом противостояния «Пантерз», а одну из главных ролей в команде отводят отечественному голкиперу, которому предстоит остановить пару звёздных нападающих «Ойлерз» — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Чего ожидать от решающей серии плей-офф НХЛ — в материале RT.

В Кубке Стэнли настало время решающих битв. В ночь на воскресенье в первом матче финальной серии сойдутся «Флорида» и «Эдмонтон». Встреча пройдёт на домашней арене «Пантерз» в Санрайзе. Российские любители хоккея, безусловно, будут больше переживать за хозяев площадки, ведь в составе команды играют сразу трое соотечественников — Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. «Ойлерз» же — одна из немногих команд НХЛ, где нет ни одного россиянина. В прошлом сезоне там ещё играл Клим Костин, но затем был обменян в «Детройт».

«Флорида» ещё никогда в своей истории не становилась чемпионом НХЛ, а нынешний финал для неё будет третьим по счёту и вторым подряд. У «Эдмонтона» на счету пять побед, но последняя случилась ещё во времена Марка Мессье и Крэйга Симпсона — в 1990 году. Почти столько же времени не выигрывали Кубок Стэнли канадские команды в целом — это удалось лишь «Монреалю» в 1993-м. Интересно, что предстоящий финал, ещё даже не начавшись, установил рекорд лиги. Дело в том, что расстояние между городами, где располагаются команды-участницы, составляет 4089 км — и ещё никогда финалисты не находились так далеко друг от друга.

«Флорида» начнёт серию дома, и уже одно это делает её фаворитом. Однако и безотносительно географии матчей большинство экспертов отдают предпочтение команде Пола Мориса. Так, уверенность в общей победе «Пантерз» выразили 10 из 16 обозревателей официального сайта НХЛ и 14 из 22 журналистов ESPN.

«Флорида» в этот раз подошла к финалу гораздо лучше подготовленной, нежели в прошлом году, когда её выступление в плей-офф иначе чем чудом назвать было сложно. Это уже не команда-золушка, которая просто была рада добраться до решающей стадии. На протяжении всего сезона и особенно его отрезка с играми навылет дружина Мориса демонстрирует качественный хоккей с высоким прессингом, позволившим последовательно отправить в отпуск «Тампу», «Бостон» и «Рейнджерс».

«Пантерз» сильны командной игрой и в особенности действиями спецбригад в меньшинстве. Так, в серии с нью-йоркцами, имевшими один из лучших показателей лиги по игре в численном преимуществе (26,4% в регулярке и 31,1% — в первых двух раундах плей-офф), «Флорида» зарубила на корню 15 из 16 шансов соперника на реализацию лишнего. Конечно, тут нужно отдать должное одной из лучших пар защитников лиги Густаву Форслингу и Аарону Экбладу, а также Дмитрию Куликову. По мнению одного из тренеров «Флориды» Максима Иванова, россиянин не только много блокирует, принимая шайбу на себя, но и отменно работает на опережение.

«Дима — быстрый защитник, а меньшинство — это скорость. Ты должен быстрее соперника ускориться к шайбе, создать помеху, чтобы она не лежала на клюшке противника и он не мог разыграть или нанести бросок без сопротивления. Быстрота любой работы — суть сегодняшней НХЛ, и Куликов её даёт», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Но одна из важнейших ролей в команде принадлежит Бобровскому. Когда экспертов, ставящих на победу «Пантерз» в финале, просят объяснить причину, они называют в первую очередь фамилию российского голкипера. Он пропустил два или меньше голов в 13 из 17 игр нынешнего плей-офф, в том числе в пяти матчах финальной серии Восточной конференции. В двух встречах Сергей сыграл на ноль, а его показатель отражённых бросков в играх навылет составляет 90,8%.

Кроме того, по данным NHL EDGE, Боб — лучший среди вратарей, сыгравших хотя бы пять встреч плей-офф, по количеству сейвов после опасных бросков по воротам (106 спасений при 124 бросках). Но поражают в игре Бобровского не только и не столько чёрствые цифры статистики, сколько его уверенность и максимальная концентрация в любой момент матча, которые передаются и партнёрам по команде.

«Он был великолепен [на протяжении всего сезона]. Я считаю его лучшим вратарём в мире. Не верится, что он играет в моей команде. Мы стараемся как можно больше ему помогать и максимально облегчать его работу. В целом мы все счастливы просто следовать его примеру и играть вместе с ним», — подчеркнул нападающий «Флориды» Антон Лунделль.

Главный тренер, в свою очередь, раскрыл секрет успеха Бобровского. Он заключается в большом количестве работы, в том числе индивидуальной, как в зале, так и на льду. По словам Мориса, ему даже неловко по утрам позволить себе посидеть за разбором видео вместо похода на каток, так как он уверен, что россиянин к тому моменту уже отпахал пару-тройку часов.

«Сергей — умный и очень целеустремлённый человек. Он разработал программу, которая позволяет ему быть на высоте на данном этапе карьеры. У нас много крайне преданных своему делу спортсменов, которые очень-очень много работают и правильно питаются, но не думаю, что я когда-либо встречал человека, похожего на Сергея, и готов спорить, что не знаю [о нём] и десятой доли», — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды».

Что касается атакующей линии, то здесь надежды возлагаются на капитана команды Александра Баркова, а также Мэтью Ткачука и Картера Вераге. Не стоит забывать и о «рояле в кустах», а именно о Тарасенко. Россиянин, хотя и получает меньше игрового времени, чем признанные лидеры, может выстрелить в самый ответственный момент, как это было в шестом матче с «Рейнджерс», когда он забросил победную шайбу. К тому же Владимир знает, каково это — поднять над головой Кубок Стэнли, так что будет максимально мотивирован на повторение этого достижения. В случае успеха он станет только 12-м россиянином — двукратным обладателем престижного трофея.

На стороне «Ойлерз» в этом противостоянии трио звёздных нападающих — Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Зак Хайман. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли они уже наколотили 29 шайб на троих. Добавить к этому защитника Эвана Бушара, набравшего за три раунда 27 очков, и станет понятно, насколько непросто будет обороне «Флориды» в этом финале. К финалу Западной конференции набрал выдающуюся форму и вратарь канадцев Стюарт Скиннер, который не слишком блистал во втором раунде. Зато в шести матчах с «Далласом» он отразил 92,2% бросков по своим воротам и тоже представляет собой грозную силу.

Интересно, что в трёх последних финалах плей-офф НХЛ чемпионом становилась та команда, которая одерживала победу в первом матче. Продлится ли эта тенденция, решится в ближайшие две с половиной недели. Если серия растянется на семь матчей, то она завершится 25 июня.