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Шестёркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шестёркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ
  • Gettyimages.ru

По информации New York Post, в ближайшее время клуб начнёт переговоры с игроком по новому контракту. Отмечается, что представители россиянина могут запросить около $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым голкипером лиги.

Напомним, что в плей-офф Шестёркин провёл 16 игр. «Рейнджерс» завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии полуфинала, проиграв в серии «Флорида Пантерз» (2-4).

Ранее сообщалось, что Шестёркин и Панарин поздравили Тарасенко и Бобровского с выходом в финал Кубка Стэнли.

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