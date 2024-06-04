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Капризов: в НХЛ нужно ехать, ориентируясь на хоккей, а не на контракты

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о потенциальном отъезде российских игроков в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Я считаю, решение об отъезде нужно принимать, ориентируясь на хоккей, а не на контракты. Как человек сам чувствует — может, его не устраивает играть в России, он хочет в АХЛ, а не сидеть на лавке в КХЛ. У меня была своя ситуация, решил, что мне лучше играть здесь. И уже потом, когда созрею, ехать за океан», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Хоккеист отметил, что отправился в НХЛ, будучи уже зрелым игроком. 

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ, а болельщики команды называют его одним из лучших игроков в истории франшизы.

Ранее сообщалось, что Флёри поделился мнением о российских вратарях в НХЛ.

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