Флёри поделился мнением о российских вратарях в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флёри поделился мнением об игре российских голкиперов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В России много хороших вратарей. Мне нравится Василевский: быстрый, гибкий и габаритный. Он много работает над собой. Также Сергей Бобровский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Семён Варламов. Среди россиян много классных голкиперов», — сказал Флёри в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

В минувшем сезоне Василевский обошёл Доминика Гашека по числу побед в плей-офф НХЛ и стал новым рекордсменом по этому показателю среди европейских вратарей.

Ранее сообщалось, что трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли.