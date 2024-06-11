Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ

Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).

Спортсменка, выступающая за «Агидель» на позиции форварда, была выбрана «Бостоном» в седьмом раунде под общим 37-м номером, сообщает The Hockey News со ссылкой на пресс-службу лиги.

22-летняя хоккеистка выступает за уфимский клуб с 2018 года. Суммарно в ЖХЛ с сезона-2017/18 Маркова провела 251 матч, при этом забросила 81 шайбу и оформила 103 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иван Демидов стал вторым в рейтинге драфта НХЛ — 2024 по версии TSN.