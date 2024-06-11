RT в Telegram
Подпишись

Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ

Короткая ссылка
Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Маркова стала первой российской хоккеисткой, задрафтованной женской НХЛ
  • Legion-Media
  • © ZUMA Press, Inc.

Спортсменка, выступающая за «Агидель» на позиции форварда, была выбрана «Бостоном» в седьмом раунде под общим 37-м номером, сообщает The Hockey News со ссылкой на пресс-службу лиги.

22-летняя хоккеистка выступает за уфимский клуб с 2018 года. Суммарно в ЖХЛ с сезона-2017/18 Маркова провела 251 матч, при этом забросила 81 шайбу и оформила 103 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Иван Демидов стал вторым в рейтинге драфта НХЛ — 2024 по версии TSN.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить