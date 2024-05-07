Демидов — второй в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии TSN
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Российский нападающий системы СКА Иван Демидов занял в этом списке второе место. Ещё один россиянин, Антон Силаев из «Торпедо» — третий.
Рейтинг эксперта возглавляет Макклин Селебрини (университет Бостона).
Также в него вошёл белорусский хоккеист Артём Левшунов (университет Мичигана).
Драфт НХЛ-2024 пройдёт с 28 по 29 июня в Парадайсе.
Ранее Силаев и Демидов возглавили итоговый рейтинг драфта НХЛ-2024.