Российские хоккеисты Силаев и Демидов возглавили итоговый рейтинг драфта НХЛ 2024

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовало рейтинг самых перспективных игроков.

Лидером рейтинга стал российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. На второй строчке расположился нападающий системы СКА Иван Демидов. Тройку замкнул нападающий клуба «Юкурит» Конста Хелениус, сообщает пресс-служба НХЛ.

В первую десятку также вошёл Игорь Чернышов (девятое место) из «Динамо».

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