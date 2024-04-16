Российские хоккеисты Силаев и Демидов возглавили итоговый рейтинг драфта НХЛ 2024
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Лидером рейтинга стал российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. На второй строчке расположился нападающий системы СКА Иван Демидов. Тройку замкнул нападающий клуба «Юкурит» Конста Хелениус, сообщает пресс-служба НХЛ.
В первую десятку также вошёл Игорь Чернышов (девятое место) из «Динамо».
Драфт-2024 состоится 28 и 29 июня в Парадайзе (США).
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