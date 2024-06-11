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Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС

Бобровский пропустил одну шайбу за две стартовые игры финала Кубка Стэнли

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Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первым вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2008 года, пропустившим одну или меньше шайб в первых двух матчах финальной серии плей-офф.
Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Суммарно за две первые игры финального раунда хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» сумели пробить россиянина лишь однажды — 4:1, 3:0.

16 лет назад схожим достижением отметился канадский вратарь Крис Осгуд, оформивший два шатаута на старте финальной серии.

В XXI веке такое удавалось лишь Мартину Бродо в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

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