Бобровский — первый вратарь НХЛ с 2008 года, пропустивший один или меньше голов в первых двух матчах финала КС
Бобровский пропустил одну шайбу за две стартовые игры финала Кубка Стэнли
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- © Wilfredo Lee
Суммарно за две первые игры финального раунда хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» сумели пробить россиянина лишь однажды — 4:1, 3:0.
16 лет назад схожим достижением отметился канадский вратарь Крис Осгуд, оформивший два шатаута на старте финальной серии.
В XXI веке такое удавалось лишь Мартину Бродо в 2003 году.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».