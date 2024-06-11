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Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».
Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Встреча, проходившая в Санрайзе на «Амерант Банк Арене», завершилась победой «Флориды» со счётом 4:1, что позволило «Пантерз» удвоить преимущество в серии — 2:0.

Российский голкипер команды победителей Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи. 

Первой звездой признан форвард Эван Родригес, который оформил дубль, а второй — нападающий Антон Лунделл, записавший в свой актив две результативные передачи. 

Напомним, что следующий матч серии состоится в Эдмонтоне 14 июня.

Ранее сообщалось, что ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон». 

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