Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча, проходившая в Санрайзе на «Амерант Банк Арене», завершилась победой «Флориды» со счётом 4:1, что позволило «Пантерз» удвоить преимущество в серии — 2:0.

Российский голкипер команды победителей Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

Первой звездой признан форвард Эван Родригес, который оформил дубль, а второй — нападающий Антон Лунделл, записавший в свой актив две результативные передачи.

Напомним, что следующий матч серии состоится в Эдмонтоне 14 июня.

Ранее сообщалось, что ассист Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон».