«Живу такими моментами»: «сухарь» Бобровского вывел «Флориду» вперёд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Сергей Бобровский оформил шатаут в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Российский голкипер «Флориды» отразил все 32 броска по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи. Он стал самым возрастным вратарём в истории НХЛ, который когда-либо начинал решающий раунд плей-офф с сухаря, а также установил рекорд «Пантерз» по количеству побед в матчах на вылет — теперь у него их 13.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли полностью оправдал возложенные на него ожидания. «Флорида» и «Эдмонтон» подарили зрителям три периода искромётного хоккея, а главным героем матча стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он не позволил сопернику отличиться ни разу, хотя «Ойлерз» и обрушили на хозяев площадки шквал атак.

Именно гости более активно начали игру и чуть не забили в первой же смене, когда Бобровский ошибся с передачей и позволил Коннору Макдэвиду перехватить шайбу. Но затем вратарь сам же и исправил свою оплошность, нейтрализовав бросок Зака Хаймана. А вскоре после этого Картер Вераге добавил уверенности «Флориде», распечатав ворота Стюарта Скиннера первым же броском в матче. Забавно, что ровно год назад канадский нападающий стал автором победного гола в овертайме третьей встречи финала с «Вегасом», и в этот раз его шайба тоже оказалась решающей — хотя, конечно, на четвёртой минуте это ещё никому не было известно.

После пропущенного гола «Ойлерз» начали настоящую осаду владений Бобровского и перебросали оппонентов за первый период в троекратном размере: 12 к 4. Но россиянин не дрогнул, совершив уйму классных спасений, в том числе дважды отразив выходы один на один. Он справился с выпадом Коннора Макдэвида, а особенно классным вышел сейв после броска Райана Ньюджент-Хопкинса. Канадец уже уложил вратаря на лёд и собирался отправить шайбу в ближний угол, но Сергей вытянулся в шпагате и перекрыл путь снаряду. Раз за разом действия россиянина вызывали восторг трибун, которые скандировали его фамилию.

Во втором периоде «Эдмонтон» продолжил попытки отыграться, но вместо этого пропустил ещё раз — защитники потеряли на пятаке Эвана Родригеса, и он не простил им секундной слабости. Не помогло гостям и их главное оружие — игра в большинстве. Трижды за этот отрезок они получали численное преимущество, но не выжали из него ровным счётом ничего. Реальные шансы отличиться были у Хаймана и Ньюджент-Хопкинса, однако Бобровский творил чудеса на последнем рубеже. К 12 сейвам первого периода он добавил ещё 13 во втором.

В заключительной двадцатиминутке на полную мощность включилась главная надежда «Ойлерз» Макдэвид. Он четыре раза проверил на прочность вратаря «Флориды» — тот стоял, как каменная стена. Правда, у главного тренера Пола Мориса должны бы возникнуть вопросы к оборонительной работе своих подопечных, которые слишком многое позволяли сопернику. Это признал после матча и Вераге, отметив, что команде есть над чем поработать в преддверие следующей встречи.

Пока же хоккеисты «Пантерз» в очередной раз рассыпались в комплиментах и благодарностях своему вратарю, который вытащил для них этот потрясающий по накалу поединок. «Невероятный», «бесподобный», «блистательный», «олицетворение лучших качеств голкипера» — все эти слова прозвучали в адрес россиянина, который оформил третий шатаут в Кубке Стэнли в карьере — и второй в текущем розыгрыше. Кроме него в этом году дважды не пропустить в плей-офф не удалось никому. А в истории «Флориды» Бобровский стал первым, кто сыграл на ноль в финале плей-офф.

«Увлекательно играть против таких ребят, ребят элитного уровня. Увлекательная атмосфера. Я живу такими моментами и наслаждаюсь каждой секундой. Серия у нас долгая. Мы перенастроимся, перефокусируемся и приготовимся к следующей битве», — отметил Бобровский после матча.

В раздевалке Владимир Тарасенко вручил ему приз лучшего игрока матча. Благодаря победе над «Эдмонтоном» Сергей установил рекорд франшизы в XXI веке по количеству выигрышей в нокаут-раунде. Теперь у него их 13. Он обновил свой же рекорд, установленный год назад, который делил с легендарным Джоном Ванбисбруком.

Но и это не все достижения Бобровского. Он вписал себя в историю НХЛ, став самым возрастным голкипером, который когда-либо начинал финальную серию Кубка Стэнли с шатаута. На сегодняшний день Сергею 35 лет и 262 дня. Ранее этот рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня) и держался с 2001 года. А в последний раз такое шоу вратарь старше 35 выдавал в 2011-м — это был 37-летний на тот момент Тим Томас из «Бостона». Интересно, что «сухарь» Бобровского — всего лишь 16-й в первом матче финала за всю историю лиги и шестой за последние 76 лет.

Вторая игра серии пройдёт 11 июня в Санрайзе.