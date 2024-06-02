Бобровский — о выходе в финал Кубка Стэнли: определённо приятные ощущения

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о выходе команды в финал плей-офф НХЛ.

«Определённо приятные ощущения. Это была хорошая серия. Мы обыграли сильного соперника, действительно хорошего соперника. Мы строим и цементируем нашу систему, работаем друг для друга. Мы очень много работаем», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 23 спасения своих ворот.

У «Рейнджерс» отличился Артемий Панарин. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 32 шайбы.

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее Бобровский обошёл Набокова и стал вторым российским вратарём в истории НХЛ по матчам в Кубке Стэнли.