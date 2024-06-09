Бобровский — о победе в первом матче финала КС: я живу такими моментами

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли 2024 года.

«Увлекательно играть против таких ребят элитного уровня. Увлекательная атмосфера. Я живу такими моментами и наслаждаюсь каждой секундой. Серия у нас долгая. Мы перенастроимся и приготовимся к следующей битве», — сказал Бобровский после матча.

Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.

Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. Теперь на его счету 13 побед в плей-офф НХЛ текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».