Бобровский — о победе в первом матче финала КС: я живу такими моментами
«Увлекательно играть против таких ребят элитного уровня. Увлекательная атмосфера. Я живу такими моментами и наслаждаюсь каждой секундой. Серия у нас долгая. Мы перенастроимся и приготовимся к следующей битве», — сказал Бобровский после матча.
Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.
Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. Теперь на его счету 13 побед в плей-офф НХЛ текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».