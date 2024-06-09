Губерниев: Бобровский — лучший вратарь мира

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский номинирован на приз лучшему вратарю сезона. Надеюсь, что впечатление от плей‑офф укрепит мнение, что он сейчас — вновь лучший в мире. И третью «Везину» ему надо отдать», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли 2024 года. Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.

Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. Теперь на его счету 13 побед в плей-офф НХЛ текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».