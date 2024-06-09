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Губерниев: Бобровский — лучший вратарь мира

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
Губерниев: Бобровский — лучший вратарь мира
  • РИА Новости

«Бобровский номинирован на приз лучшему вратарю сезона. Надеюсь, что впечатление от плей‑офф укрепит мнение, что он сейчас — вновь лучший в мире. И третью «Везину» ему надо отдать», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

«Флорида» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли 2024 года. Встреча в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:0.

Бобровский отразил все 32 броска по своим воротам. Теперь на его счету 13 побед в плей-офф НХЛ текущего сезона. 

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном».

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