Бобровский вышел на второе место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое второе место по числу выигранных матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

Это стало возможным благодаря победе «Пантерз» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счётом 4:1.

Это успех стал для Бобровского 44-м в матчах плей-офф в карьере. По этому показателю вратарь «Флориды» опередил Евгения Набокова, на счету которого 43 победы.

Рекорд принадлежит вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, одержавшему в НХЛ 66 побед в матчах на вылет.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан третьей звездой второго матча финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».