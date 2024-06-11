Скандалы вокруг Плющенко, страх Загитовой, свадьба Базина и фраза Бойковой: что обсуждают в мире фигурного катания

«Ангелы Плющенко» пытаются взыскать 1,9 млн рублей с бывшей ученицы Арины Парсеговой. Софья Муравьёва не примет участия в новом сезоне ледовых шоу своего тренера, а мама Елены Костылевой нашла «крупный минус» в академии двукратного олимпийского чемпиона. Александра Бойкова задела многих рассуждениями о стереотипе про «тупых спортсменов», а Алина Загитова призналась, что боится общественного осуждения из-за внешнего вида. Анна Щербакова с ортезом на ноге поработала журналистом на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых любителей. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Претензии Плющенко к Парсеговой

Самым громким переходом нынешнего межсезонья внезапно стал трансфер Арины Парсеговой из «Ангелов Плющенко» в группу Этери Тутберидзе, состоявшийся ещё год назад. Дело в том, что именно сейчас в академии олимпийского чемпиона решили взыскать с семьи девочки средства, затраченные на её подготовку. По словам Яны Рудковской, в соответствии с договором, подписанным мамой Арины, юная фигуристка находилась на полном обеспечении школы, но лишь в том случае, если тренировалась у Евгения до окончания срока действия соглашения.

А Арина вернулась к прежнему тренеру (в «Ангелы» она пришла в 2020-м именно от Тутберидзе), когда документ ещё действовал. Поэтому теперь юристы академии обратились в суд с требованием взыскать с мамы спортсменки 1,9 млн рублей. При этом, как отметила Рудковская, попытки решить дело миром не увенчались успехом.

«Девочка пришла с двойными прыжками, а ушла со всеми каскадами «три — три» и с четверть четверным тулупом. Мама со слезами счастья на глазах подписала договор, заверяя, что Ариша никогда и никуда от Евгения Викторовича не уйдёт, и ежемесячно подписывала акты, где фиксировались потраченные нами на её дочь денежные средства. Аришу финансировало не государство! А когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали!» — написала супруга Плющенко в своём Telegram-канале.

Мнения пользователей в соцсети разделились: часть поддержала «Ангелов», справедливо отмечая, что условия договора нужно исполнять, а другая обратила внимание на морально-этическую сторону вопроса. Дело в том, что в 2022 году семья потеряла кормильца — отец Арины умер.

Рудковская же парировала это тем, что мама девочки продолжает жить на широкую ногу, несмотря на смерть супруга.

«Отдых за границей. Роскошные новые платья Арише. Такси — только «премиум»... Мы, конечно, очень добрые люди с мужем, но всему есть предел», — написала продюсер.

Обстоятельства Муравьёвой

Широко обсуждается и ещё один эпизод, связанный с Плющенко. Как известно, практически все ученики академии принимают участие в ледовых шоу двукратного олимпийского чемпиона, поэтому поклонники с удивлением обнаружили, что одна из главных его звёзд, Софья Муравьёва, в постановках этого года отсутствует на афишах. Подтвердила подозрения сама фигуристка.

«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», — написала девушка в соцсети в ответ на вопрос, будет ли она кататься в шоу.

Любители фигурного катания тут же заподозрили причину в конфликте между Софьей и Александрой Трусовой. Самые внимательные заметили, что Муравьёва отписалась от коллеги в соцсетях, да и сама она отметила, что с Сашей не общается.

При этом, по версии Яны Рудковской, причина более банальна — финансы.

«Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съёмку в промо наших сказок. Увы, не смогли договориться о гонораре, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу. И сконцентрироваться только на спорте в [предстоящем] сезоне. Евгений её в этом поддержал. Это её решение, и я его уважаю. Мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне. Также хочу отметить, что чётко разделяю спорт (это вотчина Евгения) и шоу (здесь я — генеральный продюсер, и все ключевые решения за мной), поэтому прошу избежать проекций таких решений на спортивную карьеру Сони в академии», — написала Рудковская в Telegram-канале.

РИА Новости

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Минусы для Костылевой

Привлекла к себе внимание и ещё одна ученица Плющенко — недавно перешедшая в его академию юниорка Елена Костылева. А точнее — мама девочки Ирина. Она написала в социальной сети, что в «Ангелах Плющенко» при всех позитивных сторонах присутствует и огромный минус.

«У Евгения Викторовича в школе есть только плюсы. Лёд, тренер, время, комфорт проживания, админресурс, материальная база. Но есть и крупный минус. Надеюсь, он устранит с дороги Лены эти препоны», — написала мать фигуристки в соцсети «ВКонтакте».

В дальнейшем общении с подписчиками Костылева-старшая отметила, что уже сталкивалась с этим же «недостатком» в школе ЦСКА.

«Как раз шесть лет назад, когда Этери Георгиевна выгнала нас в первый раз, я отказала в предложении Евгению Викторовичу из-за этого минуса, плотно укоренившегося и командующего парадом в «Ангелах Плющенко», — заявила Ирина.

Пользователи соцсети выдвинули несколько предположений, в чём заключается этот минус, а самый забавный вариант предложил Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион отреагировал на обсуждение со свойственным ему юмором.

«Заждался. Мой вариант: не умеет печь блины», — написал он.

РИА Новости

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Искромётная фраза Бойковой

Александра Бойкова взбудоражила спортивное сообщество рассуждением о стереотипе про «тупых спортсменов». Она, в частности, заявила, что это клише остаётся актуальным, так как множество атлетов его полностью подтверждают. И с некоторыми из них она знакома лично. Но, по мнению экс-чемпионки России, «если ты спортсмен, у тебя должен работать мозг».

«Я по себе могу сказать, что, если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями», — заявила Бойкова в подкасте Match-Point.

Одним из первых на слова Александры отреагировал Александр Галлямов, с которым они ещё совсем недавно тренировались вместе в группе Тамары Москвиной.

«Нас часто спрашивают, в чём секрет наших побед. Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна главная, нам эти секреты не открывают. Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать, надо тупо чисто катать», — написал экс-чемпион мира в Telegram-канале.

А вот легкоатлет Сергей Шубенков поддержал Бойкову. По его мнению, таких спортсменов действительно много — «почти все, процентов 80 точно».

«Как объяснить... С ними не о чем поговорить, кроме спорта, а иногда и о спорте неинтересно», — цитирует спринтера «Спорт-Экспресс».

А о том, что сама Бойкова не относится к этим злосчастным 80%, можно судить по её учёбе в вузе. Она заканчивает петербургский филиал РАНХиГС по специальности «журналистика».

«ГОСы сданы на отлично. Без мам, пап и кредитов», — написала фигуристка в соцсети.

Страх Загитовой

Алина Загитова производит впечатление чрезвычайно раскованной и уверенной в себе девушки. Но, оказывается, при этом её крайне волнует мнение окружающих о внешнем виде.

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что всё делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — приводит слова Алины «Матч ТВ».

А вот оговорок и ошибок в речи Загитова не боится, а напротив — стремится развернуть их себе на пользу. Так, на публичном мероприятии в Санкт-Петербурге она рассказала, как заработала на слове «безызбежность», сказанном однажды в интервью.

«После этого факапа я посмотрела Википедию, мне много людей писали, что такое слово, оказывается, есть, но не каждый его знал. Хороший кейс в плане того, что я это потом ещё и монетизировала, ещё на этом заработала», — отметила фигуристка.

РИА Новости

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Свадьба Базина

В минувшие выходные фигуристы праздновали знаменательное событие — свадьбу Егора Базина и Екатерины Сержантовой. Бывший чемпион России сделал предложение любимой девушке, раньше также занимавшейся фигурным катанием, в июле прошлого года, и вот теперь молодые люди стали мужем и женой.

Регистрация в загсе состоялась ещё в пятницу, а празднование прошло в воскресенье. Невеста выбрала для церемонии облегающее платье со шлейфом, разрезом и открытыми плечами, а жених был в классическом костюме. Свой первый танец молодожёны исполнили под знаменитую Unchained Melody в исполнении The Righteous Brothers в клубах сценического дыма. Получилось очень эффектно!

На торжестве присутствовали многие фигуристы. Конечно, в числе приглашённых была партнёрша Базина — Елизавета Худайбердиева, которая не могла сдержать слёз радости за близкого человека. «Пить, гулять и плакать. Поздравляю, любимочки», — написала спортсменка в соцсети.

Также разделить важный день в жизни Егора и Екатерины приехали Камила Валиева, Пётр Гуменник, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Исключение из рейтинга

Неприятные новости пришли из Международного союза конькобежцев: всех российских фигуристов исключили из новой версии рейтинга организации. Всё дело в том, что отечественные спортсмены вот уже больше двух лет лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В отсутствие россиян у женщин лидерство удерживает японка Каори Сакамото, а у мужчин — американец Илья Малинин. В рейтинге пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи, а в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

«Люди с Запада — пакостные, тупые, гнилые и дешёвые. Но всё равно в итоге у них ничего не получится. Я хочу сказать, что меньше нужно говорить про Запад, уже истекло их время. Надо больше говорить о нас, наших выдающихся ребятах, тренерах, наших победах в спорте, традициях. Надо скинуть с себя систему западного спорта, как старые рваные перчатки, и идти своей дорогой. У нас всё будет хорошо», — эмоционально прокомментировал произошедшее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Между тем в ISU распределили фигуристов по этапам Гран-при на будущий сезон, и россиян в списках, естественно, нет. Более того, по данным источников, вопрос возвращения на международную арену не будет подниматься на конгрессе организации, проходящем в эти дни в Лас-Вегасе.

Мнение Медведевой

Евгения Медведева тем временем выразила мнение, что популярность фигурного катания будет падать, если отечественные спортсмены не вернутся на крупные международные турниры в ближайшее время. По её словам, ждут восстановления полноценной конкуренции и соперники россиян, только опасаются говорить об этом вслух.

«Я общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики», — рассказала двукратная чемпионка мира в интервью «Большому спорту».

Больше всего из-за отстранения России, по мнению Евгении, пострадало женское одиночное катание.

«Уберите из футбола «Манчестер Сити», ПСЖ, «Байер» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого вида спорта», — провела аналогию Медведева.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Активность Щербаковой

Анна Щербакова пытается вернуться к активной жизни после операции на ноге, несмотря на то что ещё вынуждена носить ортез. Ранее олимпийская чемпионка признавалась, что восстановление пошло немного не по плану.

«Друзья, всем привет! Я тут с мокрой головой мчу на одно мероприятие. И вот это вот (ортез) нам не помеха. По чуть-чуть врываюсь в свой насыщенный рабочий график», — сказала олимпийская чемпионка.

Фигуристка побывала на фестивале «Лето в Москве. Мода и красота», а также на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых любителей. Эти соревнования организованы Ассоциацией развития массового фигурного катания, которую возглавляет олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи Екатерина Боброва. Щербакова на этом турнире выступила в роли журналиста и взяла интервью у некоторых участников, в том числе у самой возрастной фигуристки — 74-летней Галины Зубаревой.

«Мне безумно понравилось, потому что это в очередной раз показывает, что нет ничего невозможного. Абсолютно в любом возрасте можно начать что-то кардинально новое и не просто тренироваться, а ставить программы, соревноваться и выступать.