Загитова — о слове «безызбежно»: монетизировала и заработала на шумихе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как на неё повлияла её знаменитая оговорка.

«Безызбежно» — хороший кейс. Когда я случайно озвучила это слово, мне многие написали, что такое слово существует. Я даже монетизировала этот случай, заработала на шумихе», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, что спортсменка оговорилась во время интервью. Она заявила, что ей «безызбежно» приходится смотреть хоккейные матчи, так как её отец — тренер. Позже она выпустила мерч с этим словом.

Ранее сообщалось, что Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера.