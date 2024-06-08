Рудковская — об иске к Парсеговой: мама со слезами счастья заверяла, что никуда от Плющенко не уйдёт

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, почему академия подала в суд на мать Арины Парсеговой из-за её ухода.

«Взяли в свою частную академию и профинансировали Парсегову, которую по-настоящему полюбили. Она каталась в шоу, и мы со всей искренностью к ней относились. Девочка пришла с двойными прыжками, а ушла со всеми каскадами 3-3 и в четверть четверным тулупом. Мама со слезами счастья на глазах подписала договор, заверяя, что Ариша никогда и никуда от Евгения Викторовича не уйдёт, и ежемесячно подписывала акты, где фиксировались потраченные нами на её дочь денежные средства.

А когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали!» — написала Рудковская.

Она отметила, что они не получили ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба и за вложенные в Арину за год 1,9 млн.

«Мы, конечно, очень добрые люди с мужем, но всему есть предел. К слову: прошёл год, мы молчали и готовы были урегулировать мирно все вопросы. Ничего не произошло».

Парсегова ушла из школы Плющенко в 2023 году.

Ранее Плющенко высказался о новой перенесённой операции.