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Рудковская: мы с Муравьёвой не сошлись в вопросе гонорара, она не участвует в шоу

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Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, почему фигуристка Софья Муравьёва не будет участвовать в шоу команды.
Рудковская: мы с Муравьёвой не сошлись в вопросе гонорара, она не участвует в шоу
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мы Соне предложили главные роли в шоу, включая съёмку во всех промо. Но не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому она приняла решение не участвовать в шоу», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Она добавила, что фигуристка решила сосредоточиться на спорте, в этом её поддерживает Плющенко.

Напомним, что Муравьёва тренируется под руководством Плющенко с 2020 года. Она является серебряным призёром чемпионата России — 2024.

Ранее Муравьёва заявила, что не принимает участие в шоу Плющенко в связи с обстоятельствами, которые зависят не от неё.

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