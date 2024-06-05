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Галлямов с иронией отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах»

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Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал слова своей коллеги Александры Бойковой про стереотип о «тупых спортсменах».
Галлямов с иронией отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах»
  • РИА Новости

«Нас часто спрашивают про секрет наших побед? Про магию говорить не могу, там Москвина главная. Мы же пользуемся одной формулой — надо тупо чисто катать», — написал он в соцсетях.

Бойкова в интервью MATCH-POINT заявила, что есть люди, которые подтверждают стереотип про «тупых спортсменов». Она отметила, что будь она такой же, то каталась бы чище.

Ранее сообщалось, что Бойкова оправдалась за слова про «тупых спортсменов».

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