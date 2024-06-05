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Бойкова оправдалась за слова про «тупых спортсменов»

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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, объяснила свои слова о «тупых спортсменах».

«Своими словами я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о стереотипах. Есть множество спортсменов, которые полностью опровергают этот стереотип», — написала фигуристка в соцсетях.

Бойкова в интервью MATCH-POINT заявила, что есть люди, которые подтверждают стереотип про «тупых спортсменов». Она отметила, что будь она такой же, то каталась бы чище.

Напомним, что Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы и России.

Ранее Бойкова поделилась мнением о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе.

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