Бойкова оправдалась за слова про «тупых спортсменов»

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, объяснила свои слова о «тупых спортсменах».

«Своими словами я не хотела никого оскорбить, не переходила на личности. Я ответила на вопрос о стереотипах. Есть множество спортсменов, которые полностью опровергают этот стереотип», — написала фигуристка в соцсетях.

Бойкова в интервью MATCH-POINT заявила, что есть люди, которые подтверждают стереотип про «тупых спортсменов». Она отметила, что будь она такой же, то каталась бы чище.

Напомним, что Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы и России.

Ранее Бойкова поделилась мнением о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе.