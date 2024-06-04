Бойкова: в работе Тутберидзе — это железная леди

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась мнением о тренировках в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — очень строгая и требовательная женщина. Я считаю, что это максимально профессиональные качества от тренера. Ни у кого в истории фигурного катания не было девяти чемпионок России подряд. Многие считают её железной леди — в работе это правда так», — сказала Бойкова в подкасте MATCH-POINT.

При этом спортсменка подчеркнула, что говорит только о профессиональных качествах тренера, а не о человеческих, поскольку не так хорошо и близко знает её в обычной жизни.

В мае 2023 года Бойкова и Козловский из группы Тамары Москвиной перешли в группу Этери Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Бойкова поделилась мнением о стереотипе про «тупых спортсменов».