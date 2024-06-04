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Бойкова: знакома с людьми, которые подтверждают стереотип, что спортсмены тупые

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Российская фигуристка, чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась мнением о стереотипе про «тупых спортсменов».

«Потому что есть люди, которые подтверждают этот стереотип. Я со многими из них знакома. Если бы мне не мешали многие мысли, я бы постоянно каталась чисто. Я сама себе мешаю своими же мыслями. Поэтому, когда ты тупой, это проще даётся. Ты же не думаешь», — сказала Бойкова в интервью на YouTube-канале MATCH-POINT.

В мае 2023 года Бойкова и Козловский из группы Тамары Москвиной перешли в группу Этери Тутберидзе. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Тарасова заявила, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска России.

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