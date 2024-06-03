Тарасова заявила, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказала мнение касательно конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я считаю, что вопрос допуска россиян к стартам под эгидой ISU должен стать главной темой конгресса организации. На протяжении многих десятилетий они участвовали в них и побеждали. Даже думать нельзя о том, что наш вопрос не будет рассмотрен. Они не имеют на это права, ведь тогда с олимпийским отбором будет настоящая ерунда», — цитирует Тарасову ТАСС.

3 июня стало известно, что ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022-го из-за политической ситуации в мире. Накануне стало известно, что все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных турнирах за последние два года.

Ранее сообщалось, что Даниил Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.