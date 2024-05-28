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Фигурист Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса

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Фигурист Даниил Самсонов высказался об условиях допуска россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

«То, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать, но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее — это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдёт против своего президента? Я считаю, политику и спорт нельзя совмещать. Спортсмены, кроме жизни в своём виде спорта, ничего особо не видят и тем более не причастны к каким-то конфликтам в отношении политики», — приводит слова Самсонова Sport24.

В 2023 году Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

На летнюю Олимпиаду же попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении.

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