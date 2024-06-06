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74-летняя женщина вышла в финал первого Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей

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Завершилась серия отборочных турниров к первому финалу Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.
74-летняя женщина вышла в финал первого Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей
  • © Наталья Понарина

Соревнования были выстроены по аналогии с международными и российскими этапами Гран-при. По итогам 16 предварительных этапов, прошедших в 13 городах России и Белоруссии, определились финалисты. Они поведут борьбу за звание лучших в сезоне в пяти возрастных категориях. Самому старшему участнику, вышедшему в финал, 74 года.

Финал состоится 8 июня 2024 года в Москве в спортивном комплексе «Чкалов Арена». Организатором соревнований выступает Ассоциация развития массового фигурного катания во главе с олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристы-любители — это люди обычных профессий, которые не занимались видом спорта на профессиональном уровне.

Все желающие посмотреть соревнования могут зарегистрироваться на сайте.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова собирается попробовать себя в качестве тренера.

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