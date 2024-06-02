Никто из российских фигуристов не вошёл в обновлённый рейтинг ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте опубликовал рейтинг фигуристов.

Все российские фигуристы выпали из рейтинга в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. ISU в начале 2022-го отстранил россиян от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Лидером среди женщин является японка Каори Сакамото, у мужчин — американец Илья Малинин. В рейтинге у пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

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