RT в Telegram
Подпишись

Никто из российских фигуристов не вошёл в обновлённый рейтинг ISU

Короткая ссылка
Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте опубликовал рейтинг фигуристов.
Никто из российских фигуристов не вошёл в обновлённый рейтинг ISU
  • Gettyimages.ru

Все российские фигуристы выпали из рейтинга в связи с тем, что для попадания туда необходимо выступать на официальных международных соревнованиях за последние два года. ISU в начале 2022-го отстранил россиян от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Лидером среди женщин является японка Каори Сакамото, у мужчин — американец Илья Малинин. В рейтинге у пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Ранее сообщалось, что Даниил Самсонов назвал бредом условия получения нейтрального статуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить