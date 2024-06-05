Колено Щербаковой, забег Медведевой, приключения Самсонова и заявление Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова успешно сдала государственный экзамен в вузе, а Камила Валиева готовится к ЕГЭ. Анна Щербакова призналась, что восстановление после операции на колене идёт не совсем по плану. Евгения Медведева приняла участие в легкоатлетическом забеге в центре Москвы, а Алёна Косторная собирается преодолеть дистанцию 5 км. В США пожизненно отстранили от работы тренера бронзовых призёров ОИ-2018, а Татьяна Тарасова призналась, что могла «треснуть» своих спортсменов в былые времена. Между тем слухи о переходе Аделии Петросян в сборную Армении не подтвердились, а Елизавета Худайбердиева объяснила, почему не представляет своего выступления под флагом другой страны. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Активность Валиевой

Камила Валиева, несмотря на время выпускных экзаменов в школе, ведёт активную светскую жизнь. На минувшей неделе фигуристка стала ведущей музыкального фестиваля «Петровские ассамблеи 3.2.1», который прошёл на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Партнёром Камилы на мероприятии стал актёр из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач.

Воспитанница Этери Тутберидзе, которая по сценарию была Гостьей из будущего, пришла на фестиваль в эффектном красном платье с открытыми плечами. Ей понравилось выступать в присутствии 50 тыс. зрителей.

«Это было просто невероятно. Такое количество людей, такая площадка!» — поделилась эмоциями Валиева в своём Telegram-канале.

Фигуристка также призналась, что работа на таком событии для неё более волнительна, чем сдача ЕГЭ.

«Потому что к экзаменам я уже два года готовлюсь. А тут публика, прямой эфир — всё сразу. Но, безусловно, я очень счастлива здесь находиться», — отметила Камила.

Кроме того, девушка порадовала своих подписчиков милыми детскими фотографиями. Она опубликовала их ко Дню защиты детей.

Успехи Загитовой в учёбе

Алина Загитова уже перешла на иной уровень — олимпийская чемпионка сдала госэкзамены в университете. Накануне важного дня она признавалась, что не нервничала так даже во время выступления на Играх в Пхёнчхане. Но в итоге всё сложилось для неё удачно.

«Друзья, всем привет! Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Всё ещё трясутся руки. Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах. И конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю», — сказала Алина в видео, опубликованном в соцсети.

Теперь спортсменке можно выдохнуть и переключиться на менее волнительные занятия, ведь лучший способ снять стресс — сменить вид деятельности. Алина уже потренировалась на льду и восстановила свои знаменитые вращения, а вскоре ей предстоит принять участие в необычной публичной дискуссии — «Карьера через факапы: как лажать с пользой». Выступление пройдёт 9 июня в рамках фестиваля «Тинькофф Двор» в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

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Забег Медведевой

Евгения Медведева поддержала прошлогоднее начинание коллег и приняла участие в забеге на Никольской улице, который прошёл в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Вместе с ней на дорожку вышли блогеры Helen Yes и Милана Хаметова. Медведева финишировала последней и завершила забег прыжком.

«Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду, я посмотрела на мальчишек и девчонок, испытала некоторый стресс. На середине дистанции поняла, что бег — это всё-таки немного не моё, поэтому на финише решила прыгнуть аксель. Импровизация ли это была? Ну так, немножко. Соревноваться в центре Москвы классно, мне понравилось, очень тёплая и дружеская атмосфера», — сказала двукратная чемпионка мира после забега.

А вот Алёна Косторная и Георгий Куница пошли дальше и собрались пробежать пятикилометровую дистанцию. Фигуристка рассказала об этом в соцсети, но не уточнила, что это будут за соревнования. Но, вероятно, они пройдут в Сочи, так как именно туда экс-чемпионка Европы с супругом отправились на днях.

Сложности Щербаковой

Восстановление после операции на колене оказалось сложнее, чем предполагала Анна Щербакова. Спортсменка до сих пор не может выйти на лёд даже для лёгких тренировок. Планировалось, что она будет выступать в ледовых спектаклях Татьяны Навки в Сочи летом, однако пришлось отказаться от этих представлений.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идёт не по плану. Но это не повод впадать в уныние. Именно в такие моменты есть время для размышлений, анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь. Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге всё будет хорошо», — цитирует Щербакову РБК Спорт.

Также спортсменка заявила, что не исключает работы тренером в будущем. При этом Анна осознаёт, насколько велика ответственность в такой деятельности.

«Здесь нельзя просто попробовать. В это надо погрузиться полностью, нести ответственность за своих спортсменов, которые доверили тебе свою спортивную судьбу. Сейчас я часто провожу мастер-классы, мне очень нравится работать с детьми. Посмотрим, приведёт ли это меня к тренерской работе», — сказала Щербакова.

РИА Новости

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Слухи о Петросян

Больше десяти российских фигуристов получили открепления от ФФККР на майском заседании исполкома организации, в том числе Софья Самоделкина, Аннабель Морозов и Софья Титова. Периодически появляются слухи и о возможных переходах других спортсменов. Так, Софью Акатьеву «сватают» в Грузию, а Аделию Петросян — в Армению.

По данным инсайдеров, действующей чемпионке страны сделали соответствующее предложение, но она предпочла остаться в России. Впрочем, по другим данным, ничего подобного вообще не происходило.

«Мы бы очень хотели, но такой информации нет, это вообще неправда», — сообщили ТАСС в армянской федерации.

Между тем, по мнению Алексея Ягудина, не стоит осуждать фигуристов, решивших сменить флаг ради выступления на международных соревнованиях. Он отметил, что оценивать переходы бессмысленно до тех пор, пока не увидишь результат.

«Если человек перешёл в другую страну и у него что-то получилось, тогда можно будет констатировать, что, к сожалению, для нас это стало потерей. Но нужно всегда держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос. Профессиональная жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать, что им делать и как поступать. На данном этапе я не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло», — отметил олимпийский чемпион.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Патриотизм Худайбердиевой

О возможном переходе в другую сборную в первые дни после отстранения россиян от международных турниров задумывалась и Елизавета Худайбердиева. Тогда, «в период первой волны шока и паники», по её словам, какие только мысли не лезли в голову. Но затем, всерьёз задумавшись о таком развитии событий, фигуристка поняла, что не сможет выступать под чужим флагом и не слышать гимн своей страны.

«Тем более теперь я навсегда чемпионка России, я всегда буду ассоциироваться со своим государством, я для всех и навсегда русская. И я этим очень горжусь. Большой удачей стало для меня и то, что мы с моим партнёром полностью сошлись в этом ощущении. И даже если нам не будет суждено в своей спортивной карьере выступать на соревнованиях под эгидой ISU, значит, такова наша судьба — и принять это нужно с благодарностью», — написала Елизавета в колонке на сайте «Матч ТВ».

РИА Новости

© Александр Вильф

Приключения Самсонова и Мозалёва

Даниил Самсонов и Андрей Мозалёв угодили в неприятную ситуацию перед вылетом на шоу Этери Тутберидзе во Владивосток. Фигуристы по ошибке пропустили свой рейс.

«Смотрю на табло — «Владивосток, посадка закончена»... И всё, меня накрывает жуткая паника, я впервые в такой ситуации. Я ведь человек, который не любит опаздывать вообще, всегда прихожу заранее. Если бы мы опоздали на самолёт в Санкт-Петербург, куда лететь всего час и вылеты каждые 10 минут, это был бы вообще другой вопрос. А это всё-таки Владивосток, восемь часов в воздухе», — рассказал Самсонов.

Спортсмен признался, что пришлось покупать билеты на следующий рейс, который был через два часа, но уже по более высокой цене, так как мест в эконом-классе не было. В довершение всего из-за этого возникли проблемы и с багажом, который остался в Москве. Даниилу и Андрею пришлось позаимствовать для выступления коньки у Макара Игнатова и Арсения Федотова.

«Тутберидзе, конечно, высказала всё, что она о нас думает. Ещё до выступления нам с Андреем пришлось ехать в магазин за нужной одеждой, мы всё купили, так что на репетиции у Андрея всё было хорошо, а я трижды падаю на дорожке, и сальхов не получается совсем. Этери Георгиевна и все остальные дико смеялись. На самом шоу, к счастью, мы хорошо откатали номера, никто даже ничего не заметил. Правда, на финал мы не вышли — Арсению и Макару нужны были их коньки», — отметил фигурист.

РИА Новости

© Александр Вильф

Наказание тренера

В США пожизненно отстранили от работы тренера Далайлу Саппенфилд, специализировавшуюся на работе с парами. Расследование в отношении специалиста длилось более двух лет. Её обвинили в физическом и психологическом насилии над спортсменами.

Карьера Саппенфилд получилась весьма интересной. В 2008 году её признавали тренером года в США. Впоследствии она привела свою самую известную пару, Алексу и Криса Книрим, к трём победам на чемпионатах страны, а также к бронзовой медали командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане. Но в 2021-м году грянул скандал. Тара Кейн обвинила тренера в оскорблениях на сексуальной почве. По словам девушки, Саппенфилд насмехалась над ней, в том числе используя сплетни о личной жизни.

После этих заявлений Американский центр безопасности спорта открыл дело в отношении Саппенфилд, и в процессе расследования выяснилось ещё одно обстоятельство — в своё время тренер поселила в своём доме 16-летнюю российскую фигуристку, что запрещено правилами. К тому же одновременно с несовершеннолетней там жили ещё два фигуриста старше 18 лет.

Не добавляло плюсов Саппенфилд и то, что ранее она активно защищала своего воспитанника Джона Кафлина, обвинённого в трёх случаях сексуального насилия — в том числе в отношении несовершеннолетних. Ещё одного её фигуриста, Ти Джея Наймана, обвиняли в домогательствах, а саму Далайлу — в покрывательстве его поведения. Всё это вкупе привело к тому, что теперь в фигурное катание Саппенфилд вход заказан.

«Те, кто держится токсичных методов, окажутся за бортом, и история их осудит», — сказала генеральный директор SafeSport Джу’Риз Колон.

Мнение Тарасовой

Большой резонанс вызвали слова Татьяны Тарасовой по поводу методов тренерской работы. Её комментарий относился не к ситуации с американским тренером, а к интервью гимнастки Маргариты Мамун, рассказавшей о жёстком подходе Ирины Винер.

«Тренер должен быть умным. Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер. Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжёлой травме... И на него нельзя крикнуть что ли?! Вот мы и кричим», — заявила Тарасова Sport24.

Также она заявила, что иногда можно прибегать и к физическому воздействию.

«Какие удары? Не железным жёлобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — сказала тренер многих олимпийских чемпионов.

Традиционно на сторону Тарасовой встал Алексей Ягудин, всегда защищающий свою наставницу.

«Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жёстких (методах. — RT), а о справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.Просто одних нужно заставлять, других — нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что нет для победы спортсмена», — отметил чемпион Игр-2002.

Высказалась на резонансную тему и Евгения Медведева, которая, по её же словам, видела за свою карьеру два разных примера — российской и зарубежной школы фигурного катания. Она подчеркнула, что подход жёсткий и там, и там, но всё-таки отличается: в России взаимоотношения тренера и спортсмена строятся по принципу «начальник — подчинённый», а на Западе они — коллеги.

«Спорт — очень жёсткая вещь. Просто у нас такой вид спорта, что он красивый и нежный. И мы улыбаемся, и как будто мы конце программы духами побрызгались и полетели Олимпиаду выигрывать. На самом деле такого абсолютно нет. Это переломы, это травмы, через которые нужно проходить. И иногда бывает такое, что для того, чтобы пройти путь с переломанной ногой, как это было у меня, должно быть какое-то давление со стороны, потому что твоего собственного давления на себя уже не хватает. А у тебя вариантов нет, тебе на Олимпийские игры выходить», — сказала двукратная чемпионка мира.

Прощание с Заворотнюк

На минувшей неделе после длительной болезни скончалась супруга бывшего фигуриста Петра Чернышёва — Анастасия Заворотнюк. Многих спортсменов и тренеров это повергло в шок, ведь актриса была тесно связана с миром фигурного катания. Её отношения с Чернышёвым начались во время съёмок шоу «Ледниковый период», где Заворотнюк была ведущей. И там же, на проекте, фигурист сделал ей предложение руки и сердца.

На похороны актрисы приехали Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Роман Костомаров с Оксаной Домниной, а также Татьяна Навка.

«Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной... Вот эта её вера только в хорошее, светлое — всегда с нами. Нам очень не хватает Насти. Она также остаётся в памяти всех зрителей, всех тех людей, которые помнят. Мне не хватает её уверенности, смелости. Рядом с ней всегда было очень спокойно. Никто не унывал. Мы всегда будем помнить её лучезарной, светлой. Уверена, что она на небесах будет гордиться Петром и всеми своими детьми. Мы будем стараться, чтобы она гордилась и радовалась», — сказала Навка.