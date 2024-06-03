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Медведева — об отношениях с Тутберидзе: просто работаем вместе, коллеги

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Двукратная чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«Просто работаем вместе, коллеги. С другими фигуристами общаемся хорошо, всё в интернете можно увидеть, много фотографий с другими девочками и мальчиками, ездим по шоу», — цитирует Медведеву РИА Новости.

Напомним, что фигуристка тренировалась под руководством Тутберидзе до 2018 года. Под её руководством она выиграла две серебряные медали Олимпийских игр, а также дважды стала чемпионкой мира, Европы и России. Затем Евгения перешла к Брайану Орсеру, но в 2020-м вернулась к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова назвала команду Этери Тутберидзе семьёй.

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