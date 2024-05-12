Евгения Тарасова назвала команду Этери Тутберидзе семьёй

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе.

«Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим туда на каток, продолжаем общение», — цитирует фигуристку Gala.

13 ноября 2023 года Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор на базе в Новогорске.