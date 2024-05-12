Евгения Тарасова назвала команду Этери Тутберидзе семьёй
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«Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим туда на каток, продолжаем общение», — цитирует фигуристку Gala.
13 ноября 2023 года Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.
На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что группа Тутберидзе не будет проводить летний сбор на базе в Новогорске.