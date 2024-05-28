Каре Валиевой, болезнь Зининой, отпуск Бойковой и хитрость Галлямова: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева отпраздновала окончание школы и удивила поклонников новой причёской, а Анастасия Зинина призналась, что буквально заново училась ходить из-за постковидного синдрома. Александра Бойкова провела отпуск в Сингапуре и Таиланде, а Елизавета Худайбердиева отдохнула во Франции. Роман Костомаров получил премию от МХТ имени А.П. Чехова в номинации «Без комментариев», а Евгения Медведева побывала на церемонии вручения статуэток «Дай пять!». Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Болезнь Зининой

Анастасия Зинина пропустила весь прошлый сезон и долгое время не называла причину. Как оказалось, во время контрольных прокатов сборной страны, прошедших в сентябре, она заболела ковидом, который принёс серьёзные осложнения. На «Мемориале Ирины Рабер» спортсменка почувствовала себя плохо.

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«У меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я подумала, что всё равно смогу выступить на этапе Гран-при России в Уфе, но в итоге снялась, потому что физически не смогла кататься. Я посидела снова дома, выходила на лёд, затем думала, что смогу выступить в Казани, однако никак не получилось. В тот момент уже начали отниматься и руки, я стала плохо разговаривать — была серьёзная ситуация», — рассказала фигуристка в интервью ТАСС.

И только спустя некоторое время, после долгих обследований и поиска причин, удалось поставить диагноз «постковидный синдром». Зинина вернулась к тренировкам только в середине декабря, но процесс восстановления продолжается и по сей день.

«Самым сложным было восстановление, больше даже не физическое, а психологическое. Я очень боялась, что не смогу больше кататься. Не могу передать словами, каково это — практически лежать в кровати и не понимать, что будет дальше, когда тебе буквально с каждым днём всё хуже и хуже, отнимаются ноги и руки. Было настолько страшно, что я была готова на всё, чтобы вернуться на лёд. Очень рада, что это получилось», — призналась Анастасия.

Последний звонок Валиевой

Камила Валиева окончила 11 классов школы. Фигуристка показала в соцсетях, как прошёл её последний звонок в «Самбо-70». На мероприятии бывшая чемпионка мира среди юниоров предстала в новом образе — она укоротила волосы до каре. Десятки выпускников прошли по двору школы, а потом отпустили в небо красные воздушные шары.

«Не только для Камилы Валиевой, но и для всех молодых граждан нашей страны очень важно окончить школу. Что касается её будущего, Камила — уникальная девочка, уникального таланта. Она сделает всё, что захочет», — прокомментировала знаменательное событие в жизни фигуристки Татьяна Тарасова.

А тем же вечером Валиева стала гостьей музыкальной премии канала RU.TV. На ковровой дорожке девушка появилась в сопровождении блогера Лёши Янгера. Там же она заявила, что готовится начать карьеру певицы — её первый трек уже на стадии разработки. Вероятно, совместно с её спутником вечера.

«Скоро услышите, он уже есть, и в нём секретная формула успеха», — заявил Янгер.



Ранее Валиева планировала выпустить песню с певицей Мией Бойкой, но затем этот проект был отложен. Как отмечала сама фигуристка, ей нужно ещё поработать над вокалом, чтобы «всё это было по-настоящему хорошо».

Знакомство Бойковой со слонами

Александра Бойкова проводит отпуск в Юго-Восточной Азии. Сначала девушка побывала в Сингапуре, а затем отправилась в Таиланд. Там она не только расслаблялась на живописных пляжах, но и побывала в слоновьем парке Elephant Samui Kingdom, который произвёл на неё огромное впечатление. Девушка смогла не только посмотреть на этих чудесных животных, но и приготовить для них еду, покормить и даже погладить. Что примечательно, все животные в этом парке были выкуплены из цирков, вольеров или у браконьеров. Сейчас там живут 16 питомцев, у каждого из которых свой человек-компаньон.

«Сегодня парк существует за счёт туристов и их пожертвований, поэтому всем добрым людям тут рады. Я искренне советую заехать сюда на часок, посмотреть на слонов, пережить незабываемые эмоции рядом с ними и, если осмелитесь, обняться и даже поцеловаться с ними», — написала Александра в соцсети.

РИА Новости

© Александр Вильф

Отпуск Худайбердиевой

Елизавета Худайбердиева отправилась отдыхать во Францию. Там она встретилась с Алисой Овсянкиной, которая с нового сезона будет представлять эту страну на международной арене. Сейчас девушка живёт и тренируется в Лионе. После Худайбердиева перебралась в Париж, где посетила Лувр.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Хитрости Галлямова

Александр Галлямов, как известно, помимо фигурного катания, увлекается футболом. Спортсмен играет в медийной команде «Чисто Питер», которую тренирует Владислав Радимов. Бывший игрок «Зенита» нередко посещает соревнования своего подопечного, а недавно поделился забавными историями, связанными с Александром. Так, он признался, что в команде подшучивают над фигуристом из-за истории с перераспределением медалей командного турнира пекинских Игр.

«Он был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебаемся над ним: «Всё, ты не олимпийский чемпион», — заявил Радимов в шоу «Подкаст без Василия Уткина».

РИА Новости

© Александр Вильф

Также он рассказал, как Галлямов однажды пошёл на хитрость во время тренировок на льду.

«Со мной на связи его тренер Тамара Николаевна Москвина. С ней была одна история. После тренировки Галлямова с нами она мне звонит: «Владислав Николаевич, сегодня наш общий ученик отказался прыгать тройной тулуп какой-то там из-за того, что вчера на тренировке «Чисто Питера» подустал. Давайте ему снизим нагрузку».

Я говорю: «Тамара Николаевна, последняя тренировка ЧП была на прошлой неделе. Поэтому вы своему Галлямову скажите, чтобы ничего не придумывал, пусть прыгает», — со смехом поделился Радимов.

Новая награда Костомарова

Роман Костомаров после победы над болезнью стал героем не только спортивного мира. Так, осенью прошлого года он получил награду от журнала ОК! «Больше, чем звёзды» в номинации «Главный герой. Выбор редакции». А на минувшей неделе олимпийский чемпион был удостоен Премии Художественного театра в номинации «Без комментариев». Её вручили спортсмену на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Как отметил худрук театра Константин Хабенский, эта награда предназначена для людей разных профессий, «которые доказали, что в своих поступках, в своей жизни не нуждаются в комментариях».

Эту премию Роман посвятил своим любимым женщинам — жене Оксане Домниной, дочке Насте, маме Валентине Николаевне и бывшей партнёрше Татьяне Навке. Именно благодаря им, по словам фигуриста, ему удалось выздороветь.

«Если честно, даже не верится, что я стою на сцене этого великого театра… Надо поблагодарить всех вас за вашу любовь, за вашу поддержку. Знаю, что много людей молились и переживали за меня в тот трудный момент, когда я боролся, пытался вырваться из лап смерти», — сказал фигурист после получения статуэтки.

РИА Новости

© Кристина Кормилицына

Секрет успеха Медведевой

Евгения Медведева тоже на минувшей неделе побывала на церемонии вручения премии «Дай пять!». Она проходила в большом концертном зале международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Лауреатов премии в восьми номинациях определяли дети от восьми до 18 лет. Двукратной чемпионки мира в этом году не оказалось в числе победителей, а вот в прошлом она выиграла голосование как лучшая спортсменка. Увы, тогда она не смогла получить награду лично из-за гастрольного графика. На этот раз она поделилась с гостями мероприятия своей историей: рассказала, что начала заниматься фигурным катанием ещё до того, как ей исполнилось три года.

«В четыре года у меня уже было первое соревнование. У меня были и другие хобби, но спорт, соревнования и лёд уже не отпускали меня. И если кто-то из зрительного зала ждёт секрета успеха от меня, то его нет. Надо просто очень много работать. Если у вас есть мечта, то обязательно идите к ней. Не бойтесь своих желаний, потому что они имеют свойство сбываться», — сказала Медведева.

РИА Новости

© Анатолий Медведь

Работа Игнатова

Евгений Плющенко впервые прокомментировал переход в его академию Макара Игнатова. Воспитанник Евгения Рукавицына объявил о смене тренера в начале мая.

«Это полностью решение Макара. Он захотел перейти ко мне, чтобы я им занялся, его тренировал. Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: «Пошли тренироваться к нам». В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно — ему ведь тренироваться, ему выступать», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона Sport24.

По словам Плющенко, Игнатов ответственно относится к работе. В новом штабе с фигуристом усиленно работают над скольжением, а Никита Михайлов уже поставил ему новую короткую программу на сезон.

«Для Макара пока всё в новинку, но он реально пашет», — подчеркнул Евгений.

РИА Новости

© Александр Вильф

Надежды Сихарулидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе поделился оптимизмом по поводу участия российских фигуристов в Играх 2026 года.

«Конечно, на Олимпиаду шансы не просто остаются — они есть, мы в это верим. Нейтральные спортсмены могут выступать сейчас, на Олимпиаде 2024 года в Париже. Зимние Олимпийские игры в 2026 году, ещё два года. В нынешних условиях, как вы понимаете, это целая вечность. Шансы большие, и мы надеемся и готовим команду к Олимпийским играм 2026 года», — сказал чемпион Солт-Лейк-Сити на пресс-конференции.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

А пока российские атлеты не допущены к международным стартам и у них нет квот на участие в Играх. Основной отбор на главный старт четырёхлетия пройдёт на чемпионате мира следующего года, но Сихарулидзе не захотел рассуждать на эту тему. Он призвал дождаться допуска, а потом взаимодействовать с ISU по квотам и способу их получения.

«Мы, конечно, ждём, когда разум восторжествует и наши коллеги из международной федерации дадут возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Когда они это сделают, известно только им, когда на них снизойдёт. Мы точно так же надеемся, что все турниры, которые есть на земле, будут полноценными, с участием всех сильнейших спортсменов», — сказал Сихарулидзе.