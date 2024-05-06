Галлямов рассказал, что писал Хендрикс, но она ему не ответила

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов заявил, что хотел бы пообщаться с бельгийкой Луной Хендрикс.

«Я ей писал, но, видимо, она побоялась ответить, вдруг это фейк. Написал ей в мессенджере, но диалог не завязался. Сообщение не удалил, у неё ещё есть время, чтобы мне ответить», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

В марте Хендрикс заявила, что взяла бы больше медалей, если бы фигурное катание было чистым. Она также отметила, что все три российские фигуристки, у одной из которых обнаружили допинг, тренировались в одном тренерском штабе. Галлямов тогда пошутил, что на Хендрикс влияет Луна.

Ранее сообщалось, что Авербух поставит новую короткую программу Мишиной и Галлямову.