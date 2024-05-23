Валиева посетила музыкальную премию в сопровождении блогера Янгера

Российская фигуристка Камила Валиева стала гостьей музыкальной премии канала RU.TV.

На ковровой дорожке 18-летняя фигуристка появилась в сопровождении блогера Янгера.

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля.