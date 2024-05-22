Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля

Российская фигуристка Камила Валиева собирается выступать в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки с июля.

«Валиева планирует начать выступать в шоу с июля», — сообщил источник ТАСС.

13 мая появилась информация, что фигуристка будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева посетила последний звонок в школе.