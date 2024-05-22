Валиева планирует выступать в шоу Навки с июля
- РИА Новости
«Валиева планирует начать выступать в шоу с июля», — сообщил источник ТАСС.
13 мая появилась информация, что фигуристка будет исполнять несколько ролей в шоу Навки.
В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее сообщалось, что Валиева посетила последний звонок в школе.