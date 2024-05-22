Валиева посетила последний звонок в школе

Российская фигуристка Камила Валиева посетила последний звонок в своей школе.

В этом году 18-летняя фигуристка заканчивает 11-й класс. На школьном мероприятии Валиева появилась с новой причёской. Она сделала себе осветлённое каре.

В начале года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Валиева высказалась об отношениях между РФ и Китаем.