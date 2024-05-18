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Валиева: союз России и Китая — это определённо новая философия международных отношений

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Российская фигуристка Камила Валиева высказалась об отношениях между РФ и Китаем.
Валиева: союз России и Китая — это определённо новая философия международных отношений
  • РИА Новости

«Как же круто, что сейчас отношения между Китаем и Россией стали настолько крепкими и доверительными. Это, несомненно, результат постоянного личного контакта и дружбы между лидерами двух стран.

Союз России и Китая — это определённо новая философия международных отношений, которая несёт пользу обеим странам», — написала Валиева в Telegram.

Она также уверена, что сотрудничество этих двух больших стран принесёт пользу всему миру.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA.

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